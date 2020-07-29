Vali Çiçek'in Sandıklı ziyareti
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Vali Çiçek'in Sandıklı ziyareti

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ziyaret ettiği Sandıklı ilçesinde yürütülen çalışmalar ile devam eden yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Çiçek'in Sandıklı ziyareti
29.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:52

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ziyaret ettiği Sandıklı ilçesinde yürütülen çalışmalar ile devam eden yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Çiçek ilçede ilk olarak Kadın Kültür Evi ve tarihi Gülşani Konağı'nı ziyaret etti. Daha sonra Aile ve Dini Rehberlik Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Çiçek, İlçe Müftüsü Mehmet Güler'den bilgi aldı. Vezneciler'deki terör saldırısında şehit olan polis Yaşar Özlem'in annesi Keziban Koç'u da ziyaret eden Vali Çiçek, "Bu topraklar sizler gibi nice kıymetli annelerle Anadolu" dedi.

Diğer yandan Vali Çiçek'e ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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