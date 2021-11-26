Vali Çelik'ten Başkan Öztürk'e ziyaret

Vali Ali Çelik ile Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Seyitömer Belediyesini ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Halil Öztürk, belediyenin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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