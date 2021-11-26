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Vali Çelik'ten Başkan Öztürk'e ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Çelik'ten Başkan Öztürk'e ziyaret

Vali Ali Çelik ile Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Seyitömer Belediyesini ziyaret ettiler.

Vali Ali Çelik ile Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Seyitömer Belediyesini ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Halil Öztürk, belediyenin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

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