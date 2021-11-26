Vali Çelik'ten Başkan Öztürk'e ziyaret
Vali Ali Çelik ile Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Seyitömer Belediyesini ziyaret ettiler.
Vali Ali Çelik ile Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Seyitömer Belediyesini ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Halil Öztürk, belediyenin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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