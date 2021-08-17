Vali Canalp; Pandemi Döneminde Özveriyle Çalışan Tüm Mesai Arkadaşlarıma Çok Teşekkür Ediyorum
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Vali Canalp; Pandemi Döneminde Özveriyle Çalışan Tüm Mesai Arkadaşlarıma Çok Teşekkür Ediyorum

Vali Canalp; Pandemi Döneminde Özveriyle Çalışan Tüm Mesai Arkadaşlarıma Çok Teşekkür Ediyorum
Habermetre - Haberler | Toplum

Edirne Gazeteciler Derneği, pandemi döneminde hayatlarını tehlikeye atarak büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları başta olmak üzere diğer paydaş ve yöneticilere plaket verdi.

Edirne Gazeteciler Derneği, pandemi döneminde hayatlarını tehlikeye atarak büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları başta olmak üzere diğer paydaş ve yöneticilere plaket verdi.

Edirne Valiliği Devlet Konukevi bahçesinde düzenlenen törende; Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Tabip Odası, Eczacılar Odası ve Aile Sağlığı Elemanları Derneği'ne pandemi döneminde yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı Edirne Gazeteciler Derneği tarafından plaket verildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp plaket töreninde yaptığı konuşmada; "Bu ödülü pandeminin başladığı günden bu yana başta sağlık personelimiz olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında aşkla, şevkle büyük bir özveri ile kendinden ödün de vererek çalışan tüm arkadaşlarım adına alıyorum. Pandemide tüm kamu kurumlarında emeği geçen kim varsa, Edirne Valisi olarak rekor düzeyde takdirname ile ödüllendirdik. Sağlık Müdürlüğümüzde 2 bin 454 personelimiz takdirname aldı. Bunların içerisinde doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz, diş hekimlerimiz, ve hizmetlilerimiz de var. Aynı zamanda İl Özel İdaresi ve Belediyelerimizde görevli işçi, memur ve görevli tüm arkadaşlarımız hafta içi hafta sonu, kar, yağmur, gece gündüz demeden ihtiyaç duyulan dezenfekte hizmetlerini verdiler. Ben bu plaketi onlar adına alırken kendilerine özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı, duyarlılık oluşturmak amacıyla pandemi döneminde hayatlarını riske atarak özveriyle çalışan sağlık çalışanları ve yöneticilerimize minnettarız diyerek plaket vermek istediklerini söyledi.

Plaket töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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