Vali Çağatay, yemekte gazilerle bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Çağatay, yemekte gazilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Vali Çağatay, yemekte gazilerle bir araya geldi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle yemekte bir araya geldi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle yemekte bir araya geldi.

Vali Oktay Çağatay, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanının verilmesinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bitlis Polisevinde düzenlenen yemek programında gazilerle bir araya geldi. Vali Oktay Çağatay, gazilerle yemek sonrasında sohbet etti. Gazilerin istek ve arzularını dinleyen Vali Çağatay, günlerini bir kez daha kutladı.

Yemek programına Vali Oktay Çağatay ile birlikte Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, vali yardımcıları Furkan Seyman ve İzzet Cem Eser, Başsavcı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz katıldı. - BİTLİS

Vali Çağatay, yemekte gazilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bensu Soral Amelia Hamlin
Spor Hamit Altıntop Marcao Arda Turan Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Fatih Terim Abdullah Avcı Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Çağatay, yemekte gazilerle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 13:38:54. #1.11#