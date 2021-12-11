Vali Bilmez, selden kurtulan Kader'i yeni evinde ziyaret etti

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde 31 Temmuz 2021'de meydana gelen selde evi yıkılan ve son anda sele kapılmaktan kurtarılan Kader Yurtseven ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Vali Bilmez, Esenyamaç Mahallesi'ne beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, DSİ Bölge Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte geldi. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Esenyamaç Muhtarı Ayhan Korkmaz ve mahalleliler tarafından karşılanan Vali Bilmez, meydana gelen selde evleri yıkılan ve kapıldığı sel sularından son anda kurtarılan Kader Yurtseven ve ailesine bir hayırsever tarafından yaptırılan yeni evlerinde ziyaret etti.

Kader Yurtseven ve ailesiyle sohbet eden, talep ve isteklerini dinleyen Vali Bilmez, aileye yeni evlerinin hayırlı olması dileklerini iletti. Evde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, daha sonra aile ile fotoğraf çektirerek ziyaretini tamamladı.

Ziyaretin ardından Vali Bilmez, selden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde de incelemelerde bulundu. Köy meydanında mahalleliler ile bir araya gelen Vali Bilmez, sorun ve talepleri dinledi. Selden hemen sonra devletin tüm imkanlarıyla bölgeye ulaşarak çalışmalara başladığını vurgulayan Vali Bilmez, bundan sonra da gerekli çalışmaların aralıksız süreceğine dikkat çekti.

Vali Bilmez, Esenyamaç'ta kurulan konteyner kenti inceledikten sonra okul ziyaretiyle programını tamamladı. - VAN