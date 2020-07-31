Vali Bilmez şehit aileleri dernek başkanlarıyla buluştu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'daki şehit aileleri derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'daki şehit aileleri derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Bilmez Valilik bahçesindeki toplantıda Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, Van Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Baki, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Oğur, Van Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Azerin Kozay, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Adem Gemici ile bir araya geldi. Vali Bilmez, sohbet ettiği dernek başkanlarının taleplerini ve sıkıntılarını dinleyerek yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Şehit aileleri derneklerinin çok önemli bir görev üstlendiğine dikkat çeken Vali Bilmez, "Şehitlerimizin aileleri bize emanettir. Biz devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Sizlerde şehitlerimizin emaneti olan ailelerine destek olarak çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bayramlarını kutladığı dernek başkanlarına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarına vermiş oldukları anlamlı destekden dolayı plaket verdi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Müftüsü Ömer Keskin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman da katıldı. - VAN

Kaynak: İHA