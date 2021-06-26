Vali Bilmez Erciş ilçesindeki millet bahçesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Bilmez Erciş ilçesindeki millet bahçesinde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal ile proje alanını gezdi, çalışmalarla ilgili Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'dan bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bilmez, millet bahçesinde çalışmaların yakın bir zamanda tamamlanacağını ve burayı halkın hizmetine sunacaklarını belirtti.

İlçedeki yatırım ve hizmetlerin devam ettiğini anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu sene Morgedik'te ilçe merkezimizi ve bir çok köyümüzü besleyen içme suyu arıtma tesisimiz devre girdi. Su şebekesiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor. İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla birçok köyümüzün içme suyu sorunu çözülecek. Bu yıl, 11 mahallemizde ihale yoluyla 22 buçuk kilometre içme suyu isale hattı ve 4 yeni depo yapılacak. 9 mahallemizde ise 19 yeni kaptaj yapılacak. 6 olan kaptajımızın da bakım onarımı yapılacak. Haydar Bey Mahallesi'nin yarım kalan kanalizasyon işini inşallah tamamlayacağız. 4 mahallemize ise yeni sondajla içme suyu ihtiyacını gidereceğiz. Hem Erciş'imizin hem de diğer ilçelerimizin içme su sıkıntılarına öncelik vereceğiz."

Vali Bilmez Erciş ilçesindeki millet bahçesinde incelemelerde bulundu
Vali Bilmez Erciş ilçesindeki millet bahçesinde incelemelerde bulundu
Vali Bilmez Erciş ilçesindeki millet bahçesinde incelemelerde bulundu
Vali Bilmez Erciş ilçesindeki millet bahçesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Şevval Şahin Kerem Kamışlı Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Emre Kocadağ Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Bilmez Erciş ilçesindeki millet bahçesinde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 13:02:52. #1.14#

title