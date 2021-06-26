Vali Bilmez Erciş ilçesindeki millet bahçesinde incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal ile proje alanını gezdi, çalışmalarla ilgili Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'dan bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bilmez, millet bahçesinde çalışmaların yakın bir zamanda tamamlanacağını ve burayı halkın hizmetine sunacaklarını belirtti.

İlçedeki yatırım ve hizmetlerin devam ettiğini anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu sene Morgedik'te ilçe merkezimizi ve bir çok köyümüzü besleyen içme suyu arıtma tesisimiz devre girdi. Su şebekesiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor. İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla birçok köyümüzün içme suyu sorunu çözülecek. Bu yıl, 11 mahallemizde ihale yoluyla 22 buçuk kilometre içme suyu isale hattı ve 4 yeni depo yapılacak. 9 mahallemizde ise 19 yeni kaptaj yapılacak. 6 olan kaptajımızın da bakım onarımı yapılacak. Haydar Bey Mahallesi'nin yarım kalan kanalizasyon işini inşallah tamamlayacağız. 4 mahallemize ise yeni sondajla içme suyu ihtiyacını gidereceğiz. Hem Erciş'imizin hem de diğer ilçelerimizin içme su sıkıntılarına öncelik vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca