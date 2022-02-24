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Vali Bilmez'den Kaymakam Savar'a başarı belgesi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Vali Bilmez'den Kaymakam Savar'a başarı belgesi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar'a başarı belgesi verdi.

MURADİYE, VAN (İHA) - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar'a başarı belgesi verdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'a yapmış olduğu özverili çalışmalardan ötürü başarı belgesi verdi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Politika

Emin Bilmez, Erkan Savar, Muradiye, Van, Politika, Haberler

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