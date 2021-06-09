Vali Bilgin, Lüleburgaz İlçesini Ziyaret Etti…

Vali BİLGİN, Lüleburgaz ilçesini ziyaret etti.

Vali BİLGİN, Lüleburgaz ilçesini ziyaret etti…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, 09 Haziran 2021 Çarşamba günü çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Lüleburgaz ilçesini ziyaret etti.

Lüleburgaz İlçe ziyareti kapsamında Valimiz Sayın Osman BİLGİN ilk olarak, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın müjdesini verdiği ülkemizde petrol bulunan üç kuyudan biri olan Lüleburgaz Büyükkarıştıran Beldesindeki Misinli-2 petrol kuyusunda incelemelerde bulundu.

Vali BİLGİN, yaptığı açıklamada "1000 Varil petrol eşleri doğal gaz bulunmuş olup, Bugüne kadar bölgemizde açılan 63 kuyunun tamamı kadar doğalgaz üretilebilecek bir kuyu özelliğini taşımaktadır, Ülkemize ve İlimize hayırlı olsun " dedi.

Misinli-2 Doğalgaz Kuyusundaki incelemelerin ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Merkezimizin yanında kurulumuna başlanan portatif yüzme havuzunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Vali BİLGİN, gerçekleştirdiği inceleme sonrası "Lüleburgaz İlçemizde Gençlik Merkezimizin yanında kurulumuna başlanan portatif yüzme havuzunun en kısa sürede yapımının tamamlanarak hizmette gireceğini belirterek, gençlerimizin ücretsiz ve hijyen şartlarında uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi alacaklarını söyledi. "

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Lüleburgaz İlçe ziyaretleri kapsamında son olarak 2021 yatırım programına alınarak Lüleburgaz İlçemizde yapımına başlanacak 2000 kişilik Kapalı Spor Salonu alanını gezerek, incelemelerde bulundu.

Vali BİLGİN, "Yapımına başlandıktan sonra Kapalı spor salonumuzun 1. 5 yıl da tamamlanmasının planlandığını belirterek, İlimize ve sporcularımıza hayırlı olması dileğinde bulundu. "

Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in Lüleburgaz ilçe ziyaretlerinde, Lüleburgaz Kaymakamı Salih YÜCE ile Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri hazır bulundular.

Kaynak: Habermetre