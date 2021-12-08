Vali Baruş, "Uyum Buluşmaları" Programına Katıldı

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Dairesi ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle kentte bir otelde düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından "Büyüksün Türkiye" adlı kısa film gösterimi sunuldu.

Düzenlenen etkinliğin açılış konuşmalarını, Malatya İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Proje Yetkilisi Hazal Öz yaparak, "Uyum Buluşmaları" gibi etkinliklerin misafirlerle ev sahibi toplumların kaynaşması ve adaptasyonu açısından önemine vurgu yaptılar.

"İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde; ülkemizde bulunan yabancılar ile ev sahibi toplumun sosyal uyumunu artırmak, uluslararası koruma ve geçici koruma usullerine ilişkin süreçlerin daha iyi bilinmesini sağlamak, yaşanan sorunlara karşı alınabilecek tedbir ve çözüm önerilerini konuşmak amacıyla düzenlenen Malatya 2021 Uyum Buluşması toplantısına hoş geldiniz " diyerek sözlerine başlayan Vali Baruş yaptığı konuşmada, "Sözlerimin başında Hucurat Suresi 13: 'Ey İnsanlar şüphe yok ki biz sizi bir erkekten ve bir kadından yarattık. Sizi, birbirinizi tanıyasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında itibarlı olanınız kötülükten sakınma ve iyilikte yarışma hususunda en ileride olanlarınızdır. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haber dardır. ' Ayetiyle başlamak istiyorum.

Bizim medeniyetimizde her şeyin ölçüsü insan. Bizim medeniyet anlayışımızda insan her şeyden önce gelir. Atalarımızın insanı yaşat ki devlet yaşasın sözü bizlere miras kalmıştır. İnsan söz konusu olduğunda Türk Milleti daima yaşatan olmuştur. Türkiye tarih boyunca, hayatından endişe edenlerin, zulme uğrayanların sığınak kapısı olmuştur. Türkiye bugün, uluslararası alanda, milli gelirine oranla en fazla insani yardım yapan ülkedir. Anadolu milletler mozayiğidir. Anadolu kültürü hoşgörü ve misafirperverlik üzerine kuruludur, zor durumda olanlara yardım ederiz, kapımıza sığınana kol kanat gereriz, ekmeğimizi komşumuzla paylaşırız.

İlimizdeki Yabancı sayısı istatistikleri hakkında bilgiler veren Vali Baruş;

Toplam Yabancı Sayısı: 35. 612

• Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: 31. 930 (% 90)

• İkamet İzni ile Kalan Yabancılar: 1. 456 (% 4)

• Uluslararası Koruma Başvurusu ile Kalan Yabancılar: 2. 226 (% 6)

• Yabancıların Genel Nüfusa Oranı: % 4, 4

• İlçelere Göre Yabancı Sayısı

• Yabancı Nüfusun % 96'sı İl Merkezinde Yaşadığını belirten Vali Baruş; İlçelerdeki yabancı nüfus hakkında;

• Akçadağ: 279 (% 1)

• Arapgir: 40 (%o 4)

• Arguvan: 36 (%o 5)

• Battalgazi: 25. 293 (% 8, 3)

• Darende: 32 (%o1)

• Doğanyol: 8 (%o 2)

• Doğanşehir: 183 (%o 5)

• Hekimhan: 279 (% 1, 6)

• Kale: 22 (%o 4)

• Kuluncak: 4 (%o 0, 5),

• Pütürge: 16 (%o 1).

• Yazıhan: 37 (% 4)

• Yeşilyurt: 8. 776 (% 2, 6) olduğu bilgilerini paylaştı.

Eğitim konusunda da yabancı çocukların da eşit bir şekilde eğitim almalarının sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yapılarak yabancıların eğitim hakkından mahrum kalmadıklarını söyledi.

Eğitim en önemli kaynaşma araçlarından biridir. İçinde yaşanılan toplumun kültür ve değer yargıları bilinirse adaptasyon o kadar hızlı olur.

İlimizde eğitim gören yabancılara ilişkin istatistiklere baktığımızda:

2021-2022 Eğitim yılı Suriyeli öğrenci sayıları ve okullaşma

• Ana sınıfı çağındaki toplam nüfus: 969- ana sınıfı öğrenci sayısı: 455 (okullaşma: % 47)

• İlkokul çağındaki nüfus: 3. 489 - okula giden öğrenci sayısı: 3. 136 (okullaşma: % 90)

• Ortaokul çağındaki nüfus: 3. 361 - okula giden öğrenci sayısı: 2. 717 (okullaşma: % 81)

• Lise çağındaki nüfus: 2. 366 - okula giden öğrenci sayısı: 848 (okullaşma: % 36)

• Toplam öğrenim Çağındaki nüfus: 9. 610 - öğrenim gören öğrenci sayısı: 7. 156 (% 71)

• Diğer yabancı öğrenciler: 644

Yabancıların suç işleme oranlarına baktığımızda toplam suçlar içerisinde %1 olduğunu görüyoruz. Huzurun sağlanması açısından suç işleme potansiyeli olduğu durumlarda kolluk kuvvetlerine ve göç idaremize zamanında bilgi verelim. Sizlerin huzuru o kişiler nedeniyle zedelenmesin.

Sosyal uyuma ilişkin bugünkü yapılan çalışmanın amacı birlikte yaşama kültürünü geliştirmek. Sosyal uyum çalışmalarına katılım çok önemli. Biz birbirimizi iyi anlamalıyız, empati kurmalıyız. Bizler açık olmak zorundayız, sorunlarımızı açıkça dile getirmeliyiz. Sorunlara çözüm için toplum olarak katkıda bulunmalıyız.

Birlikte yaşamak için ortak değerlere saygı çok önemli. Misafir, ev sahibinin yaşam değerlerine dikkat göstermelidir. Özellikle Türk milletinin milli ve manevi değerlerine saygı göstermelidir. Bizim için vatan, bayrak, Atatürk, İstiklal Marşımız, şehitlerimiz çok değerlidir. Bu değerlere saygı gösterirsek içinde yaşadığımız toplum da size anlayışlı, saygılı olur.

Ortak değerleri ön plana çıkartmalıyız. İslamiyet, Yüce Dinimizin değerleri bizi ortak paydada bir araya getiriyor. Ev hayatında, komşuluk ilişkilerinde dışarıdaki sosyal yaşamda, içinde bulunduğunuz yörenin yerleşik gelenek ve adetlerine saygı göstermek, onları dikkate alarak hareket etmek hepimiz için olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

İş yaşamında dikkat edilmesi gereken hususlara uymamız gerekiyor. Yasal izinleri alarak faaliyette bulunmalıyız, işyerlerinde mutlaka Türkçe tabela kullanmalıyız.

Ev yaşamında mahremiyete dikkat etmeli, mahremiyeti korumalı, komşuları rahatsız edecek gürültü ve yüksek sesle konuşmalardan sakınmalıyız. Sosyal yaşamda çevreyi rahatsız edecek davranışlardan uzak durmak, kalabalık gruplar halinde dolaşmamak, yüksek sesli diyalog ve tartışmalardan uzak durmak gerekir. Yoksul durumda olanların sosyal yardım kuruluşlarına yönlendirilmesi için elimizden geleni yapmalıyız.

Sorunları çözmede iletişim dili çok önemli. Mahalli yöneticilerle, muhtarlarla, belediye yetkilileri ile iyi bir iletişim kurmalıyız. Karşılaşılan sorunlarla ilgili Göç idaresi ile temasa geçilmeli, okul idareleriyle iletişimi sıkı tutmalı, sivil toplum kuruluşlarıyla da daima birlikte olmak, yaşadığımız sorunları onlarla paylaşmak ve sorunlara birlikte çözüm aramalıyız. Birbirimizi daha iyi anlamak için konuşarak meselelere çözüm getirmek çok önemli. Sosyal hayata entegrasyon için; eğitim, sağlık, çalışma hayatı, sosyal yardım, spor alanlarında yapılan çalışmalara özellikle çocukların etkin katılımını sağlamak önemli hususlardır.

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü ile uluslararası göç örgütü işbirliğinde uyum strateji belgesi ve ulusal eylem planının uygulanmasını temin etmek amacıyla düzenlenen uyum buluşmasının birlikte yaşama çabamıza katkı sağlamasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Programda paydaş kurumlar tarafından "Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Hak ve Yükümlülükleri" ile ilgili sunumlar yapılarak, Suriyeli misafirlerin eğitimden sağlığa, din hizmetlerinden çalışma haklarına varana kadar birçok konuda sosyal uyumunu sağlayan çalışmalara yer verildi.

Programa Vali Aydın Baruş, IOM Proje Yetkilisi Hazal Öz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen, Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, ilimiz de ikamet eden yabancı uyruklu misafirler ve ilgili personel katıldı.

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