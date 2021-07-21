Vali Baruş'tan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Baruş'tan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

Vali Baruş'tan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla yol kontrol noktaları, karakol, 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerde görevli personelleri ziyaret ederek bayramını kutladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla yol kontrol noktaları, karakol, 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerde görevli personelleri ziyaret ederek bayramını kutladı.

Vali Aydın Baruş, bayram namazı sonrası Şehitliği ziyaret ederek, şehit asker ve polislerin kabirlerinde şehitlerin aileleri ile birlikte dua etti. Şehitliğin ardından, Elazığ yolu uygulama noktasını ve Yazıhan Sütlüce mevkiinde bulunan yol denetleyen personelin bayramını kutladı. Kurban Bayramı dolayısıyla oluşabilecek olaylar ve trafik kazalarının önüne geçmek için kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimde sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları denetlenirken, sürücülere araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Baruş'ta yolculuk eden sürücülerin bayramlarını kutlayıp hız limitine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sanayi Karakolu ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinde görevli kolluk kuvvetlerine hitap eden Vali Baruş, "Sıcak soğuk demeden Malatya'nın huzur ve güvenliği için yapmış olduğunuz görevde sizlere başarılar diliyorum ve Malatya adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu görev anlayışınız bizleri her daim gururlandırıyor. Malatya'mızın güvenliği için 24 saat görev başındasınız. Hepinizden Allah razı olsun. Ailelerinizle birlikte hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, görevli personeller ile bayramlaştı. Ziyaret sırasında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Doğanyol ilçesi Poyraz Mahallesindeki yangın ihbarını yakinen takip eden Vali Baruş, gerekli bilgileri yetkililerden alarak yapılan çalışmaları buradan takip etti.

Son olarak Yeşilyurt Hasan Çalık Hastanesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlayan Vali Aydın Baruş, pandemi süreci, aşılama durumu hakkında genel bilgileri İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'den aldı. Sağlık personeline tatlı ikramında bulunan Vali Baruş, özverili ve fedakarca çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Ziyaretlerde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren hazır bulundu.

Resmi bayramlaşma Hürriyet parkında gerçekleşti

Resmi bayramlaşma töreni Hürriyet Parkında gerçekleştirildi. Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada geçen yıl pandemi dolayısıyla Kurban Bayramında bayramlaşmanın yapılmadığını söyledi.

Gençlere Covid-19 aşılarını zamanında yaptırmalarını tavsiye eden Vali Baruş, "Şu anda bu salgını önlemenin yegane yolu aşı gibi görünüyor. Kendilerinin büyüklerinin ve ailelerinin sağlıkları için bir an önce aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Hastanede yatanların yüzde 90'ının aşı olmadığını görüyoruz. Aşının çok önemli bir unsur olduğu burada ortaya çıkıyor. Doğu Anadolu'ya oranla aşılama oranımız iyi iken Batı illerine kıyasla oran olarak aşağıdayız" diye konuştu.

Vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Vali Aydın Baruş, "Bayramların amacı birlik ve beraberliği sağlamak, kırgınlıkları bir kenara atıp yeniden kardeşçesine sarılmak ülkemiz ve kentimiz için önemli" ifadelerinin kullandı.

2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgenarel Selami Arslan, Malatya AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aladağ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ESOB Başkanı Şevket Keskin, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Şehit ve Gazi Dernekleri temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA

Vali Baruş'tan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti
Vali Baruş'tan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti
Vali Baruş'tan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Derya Yanık Hulusi Akar Bülent Turan Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Hande Yener Acun Ilıcalı Kadir Doğulu
Spor Diego Arda Turan Aytaç Kara Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Baruş'tan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 14:10:28. #1.14#

title