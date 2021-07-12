Vali Baruş, LGS'de İlk 100'e Giren Öğrencileri Ödüllendirdi

Liseye Geçiş Sınavı'nda ilk 100'e girerek büyük başarı sağlayan öğrenciler Malatya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile ödüllendirildi.

Liseye Geçiş Sınavı'nda ilk 100'e girerek büyük başarı sağlayan öğrenciler Malatya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile ödüllendirildi.

Kongre ve Kültür Merkezindeki gerçekleştirilen programa Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, ilk 100'e girerek başarı elde eden öğrencilerimiz, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, bu yıl öğrencilerin LGS'de gösterdiği başarının camiayı ziyadesiyle memnun ettiğini ifade ederek, "Öncelikle öğrencilerimizi tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Bu başarıda büyük payı olan öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Elbette velilerimiz öğrencilerimizle birlikte bu maratonu koştular. Anlıyoruz ki başarı, aslında bir takım ruhudur, takım çalışmasının sunucudur. Bütün öğrencilerimiz bizim için değerlidir. Çeşitli okul türlerine yerleşecek olan öğrencilerimize en iyi imkan ve ortamları oluşturarak onları yetiştirmek ve hayata hazırlamak bizim görevimiz ve sorumluluğumuz dahilindedir. Kaybedeceğimiz tek bir öğrencimiz yoktur. Bunun bilinmesi bizim açımızdan önemlidir" dedi.

Vali Aydın Baruş ise eğitimin önemine vurgu yaparak, "Dünyada ülkeler arasında rekabet var. Ülke olarak insan kaynağından ve o insan kaynağının mevcut kaynakları diğer kaynakları en iyi şekilde değerlendirmesinden geçiyor. Dolayısıyla bir ülkenin insan kaynağı ne kadar nitelikli ise gençleri ne kadar imanlı ise o ülkelerin diğer ülkeleri yanında öne çıkması ve o ülkelerin sınırları içerisinde yaşayan insanların onurlu birer fert olarak yaşayabilmesi mümkün olabiliyor. İnsan kaynağımızı nitelikli hale getirmenin en önemli yolu da gençlerimize, çocuklarımıza iyi bir eğitim vermek. İnsanın hayatta başarılı olması için ilk önce bir hedefe sahip olması lazım hedefimiz nedir, hayattaki amacımız nedir, bunu iyi belirlememiz lazım ki o hedefe doğru yürüyebilme azmine, sabrına sahip olalım.

Şerefli bir milletin onurlu bir ferdi olabilmek için ülkemizi daha ileriye götürmemiz gerekiyor. Ülkemizi milletler yarışında daha iyi bir seviyeye taşıyabilmek için de iyi eğitimli gençlere ihtiyacımız var. Bu gençlerimiz hem eğitimli olacak hem de Türkiye'nin geleceğine yürekten inanacaklar ve geleceğin Türkiye'sinde kendilerinin çok önemli bir role sahip olabilecekleri şuurunda kendilerini hissedecekler. Hedefimiz büyük Türkiye hedefimiz milletler yarışında en önde olan dünya mazlumlarına kol kanat gerebilme gücüne sahip hak ve adaletin dünyada temsilcisi olan bir ülke. Bu anlamda bu hedefleri gerçekleştirebilmemiz yolunda en önemli dayanağımız, teminatımızda sevgili gençlerimiz. Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için azimle ve sabırla çalışmamız gerekiyor. İşte burada bulunan gençlerimiz liselere giriş sınavında bu azimle, sabırla çalışmanın meyvesini almış olan gençler olarak bizlerle birlikteler. Bu Türkiye'deki LGS sınavlarında başarı göstererek hem ilimizin yüzünü ağartan hem de Türkiye'mizin geleceğine umut veren bir ışık olan gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Aramızda bulunan 124 gencimiz var ve aileleri var onlarda LGS sınavında son derece başarılı oldular ve ilimizin Türkiye'de eğitim bakımından başarılı iller arasına girmesine vesile oldular. Tüm ailelerimizi, gençlerimizi bu vesileyle tebrik ediyorum. Malatya'da tahsil gören öğrencilerimizin bu sınavlardaki başarılarını daim kılmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermek için gece gündüz çalışıyoruz. Milli Eğitim camiamızın çok değerli eğiticileri, Milli Eğitim Müdürümüz gerçekten bu pandemi sürecinde, sıkıntılı süreçte çocuklarımızın sınavlardaki konulardan geri kalmamaları için değişik formülasyonlar öğretiler ve o çalışmalar neticesinde öğrencilerimize çok sayıda öğrencimize sınavlara hazırlık amacıyla hazırlık kitapları dağıttık. Umarız öğrencilerimize ciddi fayda sağlamıştır ve onun sonucunu da görmek bizleri mutlu ediyor.

Öğrencilerimize son bir tavsiye olarak şunu ifade etmek istiyorum. Gençler başarılı olmak hayatta çok önemlidir ama iyi bir insan olmak ondan da önemlidir. Dolayısıyla sizlere bu imkanları veren ailelerinizi, milletimizi, ülkemizi hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın çünkü bu ülkenin bağımsız yaşaması için, bu ülkenin bölünmemesi için ve sizlerin her türlü endişeden uzak eğitim hayatına devam edebilmesi için binlerce insan bu vatan uğruna şehadet şerbetini içti. İşte o şehadet şerbetini içen şehitlerimizin anıldığı günlerden biri olan 15 Temmuz'u da inşallah Perşembe günü idrak edeceğiz. Özellikle bu önemli günlerde bu vatan için ne tür fedakarlıklar yapıldığını, hangi ailelerin hangi fedakarlıklara katlanmak durumunda kaldığını unutmayalım. Biz ailemizle birlikte mutlu bir şekilde yaşantımızı sürdürüyorsak o şehitlerimizin ve şehit olma yolunda yürüyerek gazi olan kardeşlerimizin fedakarlıklarına borçluyuz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım ve her zaman şunu hissedelim duygularımızda, kalbimizde biz büyük bir ülkeyiz biz Türkiye'yiz binlerce yıldır atalarımızın bize miras bıraktığı bağımsız yaşama iradesine dünyada hiçbir gücün engel olamayacağı şerefli bir milletin torunlarıyız, evlatlarıyız. Bu duyguyu daima yüreğimizde taşırsak gelecek sizlerindir. Gelecekte sizleri çok önemli bilim insanları, çok değerli yöneticiler ve ülkemizi dünya milletleri arasında çok daha ileriye taşıyacak birer insan olacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tebriklerimi iletirken sizleri en derin sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum ve gideceğiniz okullarda sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Vali Baruş'un konuşmasının ardından Malatya'da LGS' de ilk 100 giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ile program sona erdi.

Kaynak: Habermetre