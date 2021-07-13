Vali Baruş Başkanlığında İl Göç Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Baruş Başkanlığında İl Göç Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Vali Baruş Başkanlığında İl Göç Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

2021 yılı İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş Başkanlığında gerçekleştirildi.

2021 yılı İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş Başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik 2 nolu toplantı salonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından koordine edilen toplantıya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İnönü Üniversitesi rektörlüğü, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Baro Başkanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Nufüs ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri ile STK temsilcileri katıldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen tarafından Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, müdürlüğün tanıtımı, ilimizde kayıtlı olan yabancılar, düzenli göç ve ikamet, düzensiz göç, geçici koruma, uluslararası koruma, istatistikler hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik görüş alış verişinin yapıldığı toplantıda; ilimizde ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamında ikamet etmekte olan yabancı uyruklu şahısların durumları, ilimiz sınırları içerisinde yakalanan düzensiz göçmenlere yönelik alınacak önlemler görüşüldü.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu İlyas Tetik Melisa Döngel
Spor Ali Koç Arda Turan Mustafa Er Burak Elmas Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Baruş Başkanlığında İl Göç Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 19:21:24. #1.14#

title