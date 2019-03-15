Vali Ayhan, Zara'da

Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesini ziyaret etti.

Vali Ayhan, ilk olarak Zara Anadolu Lisesini ziyaret etti ve okulunu kütüphane açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi Spor Salonunda incelemelerde bulunan Ayhan, burada öğrencilerle voleybol oynadı.

Ayhan, ardından Zara Merkez Camisinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen mevlid programına ve Zara Belediyesi tarafından yaptırılan engelsiz yaşam ve rehabilitasyon merkezinin açılışına katılan Ayhan, burada yaptığı konuşmada, merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayhan, "Geçmişte köylere hizmet götürme birlikleri 10 torba çimentoyu karşılayamazken bugün çok büyük yatırımlar yapılmaktadır. köylerimiz ve şehirlerimiz önemli yatırımlar alıyor." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ise, "İlçemizde çok sayıda özel eğitime ihtiyaç duyan insanımız var. Bunların bir kısmı Sivas'a giderken bir çoğu da gitme imkanına sahip değildi. Zara Belediyesinin bu hizmeti ile aileler ve özel eğitime ihtiyaç duyanlar çok büyük bir yükten kurtuluyor." ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan'ın Zara temaslarına, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İlçe Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, Karayolları Bölge Müdürü Aydoğan Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın katıldı.

Kaynak: AA