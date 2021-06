Vali Ayhan Belediye Projelerini Yerinde İnceledi…

Belediyemizin şehrin birçok noktasında başlatmış olduğu projeleri yerinde inceleyen Vali Salih Ayhan yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'den bilgi aldı.

Daha yaşanabilir bir Sivas hedefiyle şehrin dört bir yanında ulaşımdan altyapıya, park ve bahçelerden spor tesislerine kadar birçok projeyi aynı anda hayata geçiren Belediyemiz, vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlarda çözüm odaklı çalışmaya devam ediyor.

İlk olarak Şeyh Şamil Spor Kompleksini inceleyen Başkanımız Bilgin ve Vali Ayhan bölgeye değer katacak proje işçilerle sohbet etti. Ardından 6 kilometre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu ile 800 adet nitelikli ağaçlandırma çalışmasının yapıldığı Necmettin Erbakan Bulvarında yürüyüş yapan ikili, burada incelemelerde bulundu.

ÖNCELİĞİMİZ ŞEHRİN TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK PROJELERE İMZA ATMAK Saatte 1700 aracın geçiş yaptığı İstiklal Caddesi ve Abdulvahabi Gazi Caddesinin kesiştiği noktada yaşanan trafik yoğunluğunu azaltarak konforlu ulaşım imkanı sağlayacak Tapu Kavşağı altgeçit projesini yerinde inceleyen Başkanımız Bilgin ve Vali Ayhan projenin 4 Eylül tarihinde tamamlanacağını ifade etti.

YENİŞEHİR MAHALLEMİZDE 5 BİN M2 ALANA İNŞA EDİLEN YENİ İTFAİYE BİNAMIZ HIZLA YÜKSELİYOR

Daha sonra Yenişehirde 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen içerisinde kapalı otopark, personel için yemekhane, spor salonu, eğitim salonu, dinlenme salonu, simülasyon odası, 3 misafirhane, teknik servisler, idari birimler ile 9 yatak odası bulunan ve açık alanında ise yine otopark, halı saha, tatbikat alanı, pergolalar, eğitim parkı, çocuk oyun alanı ve spor alanının inşa edileceği yeni itfaiye binası inşaatını gezdiler.

İkili daha sonra Kızılırmak Projesi kollektör hattı projesi, Amatör Spor Kulüpleri ve Amatör evi, Yumurtape Bölge Parkı ile Perakende Sebze Halini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gezi sonrası açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, "Belediye Başkanımız ve ekibimizle birlikte belediyemizin bizzat yürüttüğü projeleri yerinde incelemek üzere bir araya geldik. Bu projelerin her biri gerek şehrin ekonomisine gerek turizmine gerek sosyal hayatına gerekse de sportif hayatına gencine yaşlısına bu şehirde yaşayan herkese hitap eden projeler. Projelerimizin maddi değerlerine baktığımız zaman 200 milyonun üzerinde 8 ayrı projeyi hayata geçiriyoruz. Yapılan bu çalışmaları gezerken heyecan duyduğumu itiraf etmek istiyorum. Projeler tamamlandığında Sivas'ımıza ve şehrimize değer katacak önemli yatırımlar. Bu projelerde emeği olan başta Başkanımız Hilmi Bilgin olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel projeleri hep birlikte el birliği güç birliğiyle hayata geçireceğiz. " dedi.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, "Her çalışma şehrimize ve bulunduğu bölgeye değer katacak bir anlamı ifade eden bir hikayesi olan projelerdir. İnşallah bugün ihalesini yapıp tamamladığımız ve önümüzdeki süreçte de ihale aşamasında olan projelerdir. Tamamlandığında Sivas söz verdiğimiz gibi Sivas'ta yaşayan hemşerilerimizin kendilerini mutlu hissedeceği daha gelişmiş bir şehir, daha kalkınmış bir şehir ve yeni dönemin şehircilik ruhuna uygun eserleri tek tek hayata geçiriyoruz. Yönetim anlayışı olarak hep şunu söyledik; "Az konuşacağız, çok çalışacağız. " Bizim adımıza konuşacak eserler inşa edeceğiz. Bugün gezmiş olduğumuz 7 proje ve devam eden projeler ki önümüzdeki uygun bir vakitte inşallah diğerlerini de gezme imkanı buluruz. Tamamen şehrimizin ihtiyaçlarına insana dokunan insan merkezli ve hemşerilerimizin yaşam kalitesini artıracak şehircilik anlayışıyla zaten Sivas'ımızın oturmuş olduğu bir şehircilik kültürü var. Bunu da daha ileriye götürecek ve önümüzdeki süreçte hızlı trenle birlikte bu şehirde oluşabilecek nüfus yoğunluğuna ve iç turizmine de katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Ben bu noktada belediye plan proje ekibimize, fen işleri ekibimize ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza, yüklenici firmalarımıza ve desteğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü her projenin bir maliyeti var. Bazı noktalarda esnafımızla, okullarımızla, kurumlarımızla ortak çalışıyoruz. Bu noktada hemşerilerimizin göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede kazasız belasız projelerimiz tamamlanmış olacak ve Sivas her bir projenin açılışını yaptığımız zamanda yeni bir değer kazanmış olacak. Herkese çok teşekkür ediyoruz. " ifadesini kullandı.

