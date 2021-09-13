Vali Ayaz: "En büyük hedefimiz, eğitim öğretim yılını kesintiye uğratmamak"

ÇANKIRI - Çankırı'da İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali Abdullah Ayaz, en büyük en büyük hedefin sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim yılını hiçbir kesintiye uğratmadan tamamlamak olduğunu söyledi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, İlköğretim Haftası töreninde yaptığı konuşmada, 1,5 yıldır hep birlikte bugünü beklediklerini ifade ederek, "İnşallah hep beraber hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin, hem velilerimizin hem idarecilerimizin ortak gayretiyle sağlıklı kesintisiz bir eğitim öğretim yılı sürdürmek en büyük gayretimiz olacak. Bizim gibi ülkelerin en büyük sermayesi ve zenginliği beşeri sermayedir. Bunu ne kadar iyi bir şekilde işleyebilir, geleceğe hazırlayabilirsek gelecek bizler için, ülke için, evlatlarımız, torunlarımız için inşallah o kadar güzel olacak" dedi.

"En büyük vazife öğretmenlerimize düşmekte"

"Tüm eğitim camiasının derdi, derdimizdir" diyerek sözlerini sürdüren Ayaz, şunları kaydetti:

"Bunun yolu da okullarımızdan eğitimcilerimizden geçmekte. Onun için buraları sadece bir eğitim yuvası olarak değil gelecekte ülkemizin dünya mümazenesinde yer alacağı noktanın karar verildiği yerler olarak görmekteyiz. Bu konuda en büyük vazife öğretmenlerimize düşmekte. İdareci olarak bizlerin görevi hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin hem eğitim camiamızın önündeki herhangi bir engel varsa onu kaldırmak, onların yolunu açmak. Onun için tüm eğitim camiasının derdi, derdimizdir. Hem benim hem belediye başkanımızın hem rektörümüzün burada bulunan bütün idarecilerimizin adına bunu bir kere daha taahhüt ediyorum ki; tüm eğitim camiamızın derdi, derdimizdir."

"Eğitim öğretim yılını hiç bir kesintiye uğratmamak"

Ayaz, "Onun için en ufaktan en büyüğe kadar bütün sorunları çözmek için arkadaşlarımızla beraber el birliğiyle gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu süreçte hem tedbirlere uymaya hem de aşılama noktasındaki hassasiyetimizi devam ettirmeye hem öğrencilerimize, hem öğretmenlerimizi hem velilerimizi davet ediyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim yılını hiçbir kesintiye uğratmadan tamamlamak en büyük hedefimiz" ifadesini kullandı.

Törene; İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, AK Parti Çankırı İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik stk temsilcileri ve veliler katıldı.