Vali Atay gece gündüz su taşkını yaşanan bölgede
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Vali Atay gece gündüz su taşkını yaşanan bölgede

Vali Atay gece gündüz su taşkını yaşanan bölgede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, gece gündüz su taşkınından etkilenen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, gece gündüz su taşkınından etkilenen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor. Vali Atay, "Bütün ekiplerimiz su taşkınının etkilerini azaltmak için var gücüyle çalışıyor" dedi.

Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan su taşkınının yaraları sarılmaya devam ediyor. Bir yandan sular çekilirken bir yandan da hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Su taşkının yaşanan bölgelerde geç saatlerde ziyaretler gerçekleştiren Vali Cevdet Atay, vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanması için yapılan çalışmalar yerinde inceleniyor. Beraberindeki ekipte vatandaşların şikayet ve taleplerini not alıyor.

"Vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sarıyoruz" diyen Vali Atay "Devlet olarak vatandaşımızın yanında olduğumuzu hissettirmek adına, onların kötü günlerinde yarına güvenle bakmaları için ev ev dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini, ilgili kurumlara bildiriyoruz. Kurumlarımız, talepleri yerine getirecek. Biz de takipçisi olacağız. Bizim tek derdimiz vatandaşlarımızın güvende, huzurlu olması hiç kimsenin burnunu bile kanaması" dedi.

Ayrıca Vali Cevdet Atay başkanlığında, AFAD Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu ve kurum amirlerinin katılımıyla, Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan Kriz Merkezinde su taşkınından etkilenen bölgeler hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. - DÜZCE

Vali Atay gece gündüz su taşkını yaşanan bölgede
Vali Atay gece gündüz su taşkını yaşanan bölgede
Vali Atay gece gündüz su taşkını yaşanan bölgede
Vali Atay gece gündüz su taşkını yaşanan bölgede
Vali Atay gece gündüz su taşkını yaşanan bölgede
Vali Atay gece gündüz su taşkını yaşanan bölgede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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