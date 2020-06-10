Vali atamaları nedir? Hangi vali nereye atandı? Yeni valiler kimler? Merkeze alınan valiler kimler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vali atamaları!
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Vali atamaları nedir? Hangi vali nereye atandı? Yeni valiler kimler? Merkeze alınan valiler kimler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vali atamaları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. 23 ilin valisi yer değiştirirken 18 ile yeni vali atandı.

Vali atamaları nedir? Hangi vali nereye atandı? Yeni valiler kimler? Merkeze alınan valiler kimler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vali atamaları!
10.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 41 ilin valisi değişti. 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi ise yer değiştirdi.

ATANAN VEYA YER DEĞİŞTİRİLEN VALİLER KİMLER?

Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valiliğine,

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak Valiliğine,

Ağrı Valisi Süleyman Elban Adana Valiliğine,

Amasya Valisi Osman Varol Ağrı Valiliğine,

Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valiliğine,

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Valiliğine,

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Antalya Valiliğine,

Burdur Valisi Hasan Şıldak Balıkesir Valiliğine,

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valiliğine,

Vali atamaları nedir? Hangi vali nereye atandı? Yeni valiler kimler? Merkeze alınan valiler kimler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vali atamaları!
HAZİRAN 2020 VALİ ATAMALARI

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valiliğine,

Erzincan Valisi Ali Arslantaş Burdur Valiliğine,

İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir Valiliğine,

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Valiliğine,

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Valiliğine,

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Konya Valiliğine,

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Çanakkale Valiliğine,

Ordu Valisi Seddar Yavuz Kocaeli Valiliğine,

Siirt Valisi Ali Fuat Atik Denizli Valiliğine,

Tunceli Valisi Tuncay Sonel Ordu Valiliğine,

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Amasya Valiliğine,

Iğdır Valisi Enver Ünlü Giresun Valiliğine,

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş Valiliğine,

Düzce Valisi Zülkif Dağlı Samsun Valiliğine,

Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek Afyonkarahisar Valiliğine,

Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar Adıyaman Valiliğine,

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı Valiliğine,

İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya Valiliğine,

Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu Sinop Valiliğine,

Mamak Kaymakamı Ziya Polat Yozgat Valiliğine,

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray Valiliğine,

Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık Karaman Valiliğine,

Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık Elazığ Valiliğine,

Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas Erzincan Valiliğine,

Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır Kastamonu Valiliğine,

Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel Nevşehir Valiliğine,

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliğine,

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan Tunceli Valiliğine,

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner Ardahan Valiliğine,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır Valiliğine,

Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz Osmaniye Valiliğine

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cevdet Atay Düzce Valiliğine atandı.

Vali atamaları nedir? Hangi vali nereye atandı? Yeni valiler kimler? Merkeze alınan valiler kimler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vali atamaları!
HAZİRAN VALİ ATAMALARI

MERKEZE ALINAN VALİLER KİMLER?

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez,

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş,

Denizli Valisi Hasan Karahan,

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu,

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak,

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları,

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak,

Kütahya Valisi Ömer Toraman,

Manisa Valisi Ahmet Deniz,

Mardin Valisi Mustafa Yaman,

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir,

Samsun Valisi Osman Kaymak,

Sinop Valisi Köksal Şakalar,

Yozgat Valisi Kadir Çakır,

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş,

Aksaray Valisi Ali Mantı

Karaman Valisi Fahri Meral

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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