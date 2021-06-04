Vali Ali Hamza Pehlivan, Silopi Gençlik Merkezinde Ses Kayıt Odası ve Greenbox Stüdyosunun Açılışını Gerçekleştirdi

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Silopi Gençlik Merkezinde Ses Kayıt Odası ve Greenbox Stüdyosunun açılışını gerçekleştirdi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Silopi Gençlik Merkezinde Ses Kayıt Odası ve Greenbox Stüdyosunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışı gerçekleştiren Vali Pehlivan, kayıt odasının ve stüdyonun yapımında başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti, hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Açılışın ardından Ses Kayıt Odası ve Greenbox Stüdyosunda incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Moderatör Esmanur Bilen'in yönelttiği soruları cevapladı, stüdyoda gençlerle birlikte türkü söyledi.

Daha sonra bünyesinde internet bağlantılı 8 bilgisayarı, 5000 adet kitabı barındırdığı Sait Uysal Z Kütüphanesini gezen Vali Pehlivan, Gençlik Merkezinin yürüttüğü faaliyetler hakkında kurum müdürü Ayten Şimdi'den bilgiler aldı, değerlendirmelerde bulundu, Hürriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ramazan Sak'ın bağlama resitalini dinledi.

Açılışta, Vali Pehlivan'a; Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi Eda Kuruca, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yılmaz Demirelli, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: Habermetre