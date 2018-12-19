Vali Ali Hamza Pehlivan, Sancaktepe Köyü'nü Ziyaret Etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, çeşitli programlara katılmak üzere Bayburt'a gelen Samsun Valisi Osman Kaymak ve Yargıtay Onursal Başkanvekili Abdulkadir İlhan ile Vali Kaymak ve İlhan'ın doğdukları köy olan Sancaktepe'yi ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Vali Kaymak ve Başkan İlhan'dan oluşan heyet Sancaktepe'ye gelişlerinde Köy Muhtarı Adnan Dursun ve köy sakinleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından köy odasında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Pehlivan, Vali Kaymak ve Başkan İlhan hemşerileriyle bir süre sohbet ederek çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Köyde gerçekleştirdikleri bir dizi ziyaretin ardından programını sonlandıran heyete Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile Prof. Dr. Tevhit Ayengin eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA