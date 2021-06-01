Vali Ali Hamza Pehlivan, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kurulan Kitap Bağış Stantını Ziyaret Etti
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kurulan Kitap Bağış Stantını Ziyaret Etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kurulan Kitap Bağış Stantını Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan "Bir Kitap Bir Umut" kampanyasının başlatıldığı stantı ziyaret ederek hayırlı olmasını diledi ve kitap bağışında bulundu.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan "Bir Kitap Bir Umut" kampanyasının başlatıldığı stantı ziyaret ederek hayırlı olmasını diledi ve kitap bağışında bulundu. Adalet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine bağışlanmak üzere başlatılan "Bir Kitap Bir Umut" kampanyası kapsamında, İlimizde de Şırnak Adliye Sarayı önünde kitap bağışı stantı kuruldu. Vali Pehlivan, ziyaret ettiği stanttaki kitapları inceleyerek bağış kampanyasında destek verenlere teşekkürlerini iletti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kampanyaya bağış çağrısında bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al'ın ev sahipliğinde düzenlenen kampanyanın duyuru etkinliğine Vali Pehlivan ile birlikte 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkan V. Ayten Akgül, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şevket Ünal ve İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Vali Ali Hamza Pehlivan, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kurulan Kitap Bağış Stantını Ziyaret Etti - Haberler
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