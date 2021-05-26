Vali Ali Çelik bir günde 11 köyü ziyaret etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinlemeye ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam ediyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinlemeye ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam ediyor. İnceleme ziyaretlerini aralıksız sürdüren Vali Ali Çelik, bir günde 11 köyü ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, Emet'e bağlı Örencik, Aydıncık, Çerte, Yarış, Sarıyak, Gürpınar, Katrandağı, Kabaklar, Hasanlar köyleri ile Hisarcık'a bağlı Şeyhçakır ve Güldüren köylerini ziyaret etti. Köylerdeki çalışmaları yerinde inceleyerek yol ve su başta olmak üzere ihtiyaçları tespit eden Vali Çelik, vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşların her birini tek tek dinleyen Vali Çelik, iletilen taleplerin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için talimat verdi.

"Taleplerin takipçisi olacağız"

Kendisine iletilen taleplerin bizzat takipçisi olacağını da ifade eden Vali Çelik, misafirperverliklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Emet ilçesi Örencik Jandarma Karakolu'nu da ziyaret eden Vali Çelik, köyün asayiş durumu hakkında bilgiler aldı.

Vali Çelik'e Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Genel Meclisi üyeleri Halil Mallı, İsmail Elmacı, Mustafa Şen, İbrahim Kılıç ile ilgili kurumların temsilcileri eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı