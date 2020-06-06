Vali Akın, Seyfe Gölünde gün batımını izledi
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Vali Akın, Seyfe Gölünde gün batımını izledi

KIRŞEHİR (İHA) – Dünya Çevre Günü nedeniyle Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Seyfe Gölü Kuş Cennetine giderek yerinde incelemeler yapıp gün batışını izledi.

Vali Akın, Seyfe Gölünde gün batımını izledi
06.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:49

KIRŞEHİR (İHA) – Dünya Çevre Günü nedeniyle Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Seyfe Gölü Kuş Cennetine giderek yerinde incelemeler yapıp gün batışını izledi.

SEYGED Başkanı Ömer Çetiner'in eşlik ettiği inceleme gezisinde Vali Akın, yöreyi gezerek sorunları yerinde inceleyip çözümler için istişarede bulundu. Seyfe Gölü Kuş Cennetinde flamingoları, angutları, martıları ve diğer kuşları görme fırsatı da bulan Vali Akın, Seyfe Gölü Kuş Cennetinde gün batımını izledi. 1994 yılında Ramsar Sözleşmesine girerek dünya çapında bir sulak alan olduğu ispatlanan Seyfe Gölü Kuş Cenneti; yeryüzünün en zengin ve en üretken ekosistemlerini oluşturan alanlardan bir tanesi olarak biliniyor. Yöre insanı ve ülke genelinde geniş bir yelpazede hizmet veren doğal sistem Seyfe Gölü Kuş Cenneti, çevrenin nem oranını yükselterek, başta yağış ve sıcaklık olmak üzere iklim elemanlarına olumlu etki yapıyor.

Vali İbrahim Akın'ın, Seyfe Gölü Kuş Cenneti gezisinde doğal ortam ve suyun önemini anlatma fırsatı bulan Seyged Başkanı Ömer Çetiner, az bir su ile bölgede flamingoları, angutları, ördekleri, martıları kılıç gaga, uzun bacak, balıkçıl gibi kuşların görülebildiğini söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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