Vali Akın halkı dinledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Akın halkı dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Akın halkı dinledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, geleneksel hale getirilen 'Halk Günü' toplantısında vatandaşı dinledi.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, geleneksel hale getirilen 'Halk Günü' toplantısında vatandaşı dinledi.

Vatandaşların talep ve sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla her ay düzenlenen halk toplantısına Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin ve kurum amirleri katıldı. Vatandaşların talep ve şikayetlerinin görüşüldüğü toplantıda, Vali Akın tarafından müracaatların yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde yerine getirilmesi konusunda yetkililere gerekli talimatlar verildi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İbrahim Akın, Zikri Şahin, Kırşehir, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title