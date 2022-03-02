Vali Akın, 'Halk Günü' toplantısında Kırşehirlileri dinledi - Haberler

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Vali Akın, 'Halk Günü' toplantısında Kırşehirlileri dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Akın, 'Halk Günü' toplantısında Kırşehirlileri dinledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehirde geleneksel hale getirilen 'Halk Günü' toplantısında Kırşehirlileri dinledi.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehirde geleneksel hale getirilen 'Halk Günü' toplantısında Kırşehirlileri dinledi.

Vatandaşların talep ve şikayetlerinin görüşüldüğü toplantıda Vali İbrahim Akın tarafından müracaatların yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde yerine getirilmesi konusunda yetkililere gerekli talimatlar verildi. Vatandaşların talep ve sorunlarının dinlendiği ve en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla her ay düzenlenen toplantıya Vali Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin ve ilgili kurum amirleri katıldı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İbrahim Akın, Kırşehir, Yerel, Haberler

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