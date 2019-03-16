Vali Ahmet Hamdi Nayir'den Osb Ziyareti
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Söğütlü ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir fabrikayı ziyaret etti.
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Söğütlü ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir fabrikayı ziyaret etti.
Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren fabrikanın yönetim kurulu başkanı Muzaffer Güneş'ten bilgi alan Vali Nayir, tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.
Güneş, Vali Nayir'e teşekkürlerini ileterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli de hazır bulundu.
Kaynak: AA