Vali açıkladı: "Savcı Küçük'ün şehit olduğu olayın faili yakalandı"

Erzurum'da Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri kategoride aranan "Şevger" kod adlı terörist yakalandı. Erzurum Valisi Okay Memiş konuyla ilgili, "İlk sorgusunda Savcı Küçük ve Ahmet Küçük cinayetini kabul etti. Bizim kendi bölgemizde sürekli takip ettiğimiz operasyonlar var. Bunları devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz" dedi. Erzurum Valisi Okay Memiş, Gri kategoride yer alan teröristin yakalanmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Vali Memiş, "Geçtiğimiz haftalarda maalesef AK Parti'li üyemiz ve yeğeni hayatını kaybetmişti. Yaptığımız istihbarı çalışmalar sonucunda bu eylemi gerçekleştirenlerin terör örgütü mensubu olduklarını belirledik. Bunun üzerine o olayın gerçekleştiğinden itibaren neredeyse her gün geceli gündüzlü hem istihbarı hem de operasyonel çalışmalarımız neticesinde bugün AK Parti Meclis üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ü öldüren teröristi bugün jandarmamız emniyet ve diğer istihbarı birimlerimizle beraber yaptığı operasyonla sağ olarak ele geçirildi. Şu anda jandarmamızın öncülüğünde yürütülen operasyon devam ediyor. Şahıs 'Şevger' kod adlı Muhammet Fadullah Kamış Horasan'a bağlı Yukarı Tahirhoca köyünde bu teröristi ele geçirdik. İlk sorgusunda Savcı Küçük ve Ahmet Küçük cinayetini kabul etti. Bizim kendi bölgemizde sürekli takip ettiğimiz operasyonlar var. Bunları devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Sayıları bizim tarafımızdan malum olan diğer örgüt mensuplarını da teslim olurlarsa sağ olarak, teslim olmazlarsa da bir şekilde etkisiz hale getireceğiz. Bu konuda devletimiz çok kararlı. Bu operasyonu gerçekleştiren tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Savcı Küçük ve Ahmet Küçük için rahmet diliyorum. Giden geri gelmiyor ama biz söz vermiştik. Taziyeye gittiğimde de mutlaka faalini ve faillerini yakalayacağımızı, teslim olurlarsa alacağımızı, teslim olmazlarsa da bir şekilde etkisiz hale getireceğimizi ifade etmiştik. Allah'a şükürler olsun ki bunu başarmış görünüyoruz. Vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatını kaybeden, hayatını ortaya koyan bütün kahraman jandarmamıza, kahraman polisimize, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve kahraman güvenlik korucularına Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadeleye ilişkin kararlılığımız sürecek. Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın kararlılığı önderliğinde ilerliyoruz. Bu kararlılık bizi o kadar olumlu etkiliyor ki, ilin valisinden komutanına, nöbet tutan askerden pusuda ki nöbet tutan askerlere kadar etkiliyor" dedi.

"ÜZERİNDEN ÇIKAN SİLAHIN CİNAYET SİLAHI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR" Özel bir operasyonla teröristin sağ ele geçirildiğini ifade eden Vali Memiş, "Sorgusu devam ediyor. Emin olduğumuz çok bilgiler var. Parmak izinin eşleşmesini bekliyoruz. Zaten kendisi de itiraf etti. Takibimiz devam ediyor, diğer örgüt mensuplarının yakalanmasında önemli bilgilerimiz var. Çatışma olmadı biz bulunduğu yeri çok iyi şekilde sarmıştık. Jandarma, Özel Harekat Birlikleri ile kaçacak hiçbir yeri kalmamıştı. Üzerinden 1 tabanca, 2 adet el bombası, 4 adet M16 şarjörü çıktı. Üzerinden çıkan silahların cinayet silahımı olduğunu eşleştireceğiz. Biz devlet olarak bütün delilleri elde ediyoruz. Bölge başka teröristlerin olabileceği ihtimaline karşı çok tedbirliyiz. Bölgemizde çok sayıda terör örgütü mensubu olduğunu değerlendirmiyoruz" açıklamalarında bulundu.

(Sefa Tetik - Özge Bozo/İHA)

Kaynak: İHA