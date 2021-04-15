Vakıflar Genel Müdürlüğü, üçlü iş birliğiyle Kuzey Makedonya'da 80 ton ramazan yardımı dağıtacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, üçlü iş birliğiyle Kuzey Makedonya'da 80 ton ramazan yardımı dağıtacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, üçlü iş birliğiyle Kuzey Makedonya'da 80 ton ramazan yardımı dağıtacak
Anadolu Ajansı / Husamedin Gina - Haberler | Güncel

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) ve Hilal Yardımlaşma Kuruluşu iş birliğinde 4 bin gıda kolisinden oluşan 80 ton insani yardım malzemesi, ramazan ayı boyunca Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) ve Hilal Yardımlaşma Kuruluşu iş birliğinde 4 bin gıda kolisinden oluşan 80 ton insani yardım malzemesi, ramazan ayı boyunca Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu, düzenlediği basın toplantısında, ramazanın oruç, bilgi, barış, refah ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

Ramazanda oruç tutarken yoksullarla dayanışma içerisinde olunduğunu dile getiren Fetahu, "Oruç insanda başkalarına yardım etme duygusu uyandırıyor." dedi.

Fetahu, İslam Birliğinin ramazan ayı için farklı projeler hazırladığını belirterek, dayanışmaya özel önem verdiklerinin altını çizdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplumda ekonomik anlamda büyük sorunlara neden olduğuna dikkati çeken Fetahu, İslam Birliğinin Hilal Yardımlaşma Kuruluşu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ülkedeki ailelere ulaştırmak üzere 4 bin gıda kolisinden oluşan 80 tonluk insani yardım projesi hazırladıklarını ifade etti.

Sunduğu yardım ve desteklerden dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür eden Fetahu, "Üsküp'ten başlayarak Ohri, Ustruga, Debre ve diğer şehirler ile farklı müftülüklere yönelik dağıtımlar bugünden itibaren başlıyor." dedi.

Fetahu, ülkedeki Müslümanlara "Sağlık Bakanlığının getirdiği tedbirlere büyük bir disiplinle uyma ve söz konusu sağlık krizinin atlatılması için katkı sağlamaları" çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Husamedin Gina

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Burak Deniz Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vakıflar Genel Müdürlüğü, üçlü iş birliğiyle Kuzey Makedonya'da 80 ton ramazan yardımı dağıtacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:04:46. #1.14#

title