Vakaların yükselişe geçtiği Osmaniye'de Vali'den aşı uyarısı
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Vakaların yükselişe geçtiği Osmaniye'de Vali'den aşı uyarısı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Sağlık

Vakaların yükselişe geçtiği Osmaniye'de Vali'den aşı uyarısı Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında yüzde 60,2 aşılama oranıyla turuncu renkte gösterilen Osmaniye'de son açıklanan tabloyla birlikte vaka sayıları yükselişe geçti.

Vakaların yükselişe geçtiği Osmaniye'de Vali'den aşı uyarısı

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında yüzde 60,2 aşılama oranıyla turuncu renkte gösterilen Osmaniye'de son açıklanan tabloyla birlikte vaka sayıları yükselişe geçti. 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye'nin vaka sayısında 3. sıraya gerilediğini hatırlatarak, sırası gelen vatandaşların aşı olması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı verilere göre, 19-25 Haziran tarihleri arasında 100 binde 4,92 oranla en az vaka sayısına sahip olan Osmaniye'de son açıklanan tabloyla birlikte 100 binde 5,65 oranla vaka sayıları tekrardan yükselişe geçti. 'Dinamik Denetim Modeli" kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Bahar, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Hüseyin Zafer ile Hasan Çenet Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Son açıklanan korona virüs tablosunda yükselişe geçen vaka sayılarına karşılık sırası gelen vatandaşların aşı olmaları gerektiğini hatırlatan Yılmaz, Osmaniye'ye birinciliğin yakıştığını kaydetti.

Korona virüsle mücadeleyi en iyi şekilde tamamlayabilmek için aşının önemine dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz, İki haftadır en az vaka görülen iller sıralamasında birinci sıradaydık. Son açıklanan tabloya göre az bir farkla üçüncü sıraya geriledik. Bu da ciddi bir başarı ama Osmaniye olarak bize birincilik yakışır. Biz inşallah Türkiye'de en az vaka görülen iller arasında hep birinci sırada olalım. Bunu yapmak için mutlaka kurallara hassasiyetle uymamız ve bunun yanında mutlaka aşımızı olmamız gerekiyor. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın bir an önce aşı olmaları çok önemli. Bu mücadeleyi en iyi şekilde tamamlayabilmek için tedbirleri elden bırakmamalı ve aşı olmalıyız" diye konuştu.

Ayrıca Vali Yılmaz, sırası gelen vatandaşların randevu almadan da sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini belirtti.

Vakaların yükselişe geçtiği Osmaniye'de Vali'den aşı uyarısı
Vakaların yükselişe geçtiği Osmaniye'de Vali'den aşı uyarısı
Vakaların yükselişe geçtiği Osmaniye'de Vali'den aşı uyarısı
Vakaların yükselişe geçtiği Osmaniye'de Vali'den aşı uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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