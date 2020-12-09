Vakaların kritik seviyede olduğu Mersin'de Vali Su, ev ziyaretleri konusunda bir kez daha uyardı
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Vakaların kritik seviyede olduğu Mersin'de Vali Su, ev ziyaretleri konusunda bir kez daha uyardı

09.12.2020 18:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:18

Vakaların kritik seviyede olduğu Mersin'de Vali Su, ev ziyaretleri konusunda bir kez daha uyardı Mersin Valisi Ali İhsan Su, son dönemde korona virüs vakalarının çok fazla arttığı Mersin'de bir kez daha ev ziyaretlerine dikkat çekti.

Vakaların kritik seviyede olduğu Mersin'de Vali Su, ev ziyaretleri konusunda bir kez daha uyardı

MERSİN - Mersin Valisi Ali İhsan Su, son dönemde korona virüs vakalarının çok fazla arttığı Mersin'de bir kez daha ev ziyaretlerine dikkat çekti. Yaptığı denetimlerde, vatandaşlardan ev ziyaretlerini bir süre ertelemelerini isteyen Su, "Bu salgının üstesinden ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak ve özellikle şu anda ev ziyaretlerini ertelemekle gelebileceğiz" dedi.

Son dönemde korona virüs vakalarının aşırı arttığı Mersin'de Valisi Su, bir kez daha sahaya inerek denetim yaptı. Denetimler, Mersin'in en işlek noktalarından biri olan merkez Yenişehir ilçesi Pozcu semtinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir durakta toplu taşıma araçlarında ve civarındaki işletmelerde gerçekleştirildi. Denetimde Vali Su'ya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek eşlik etti.

Denetimler esnasında belediye otobüsleri ve halk otobüslerine binerek vatandaşlara korona virüsle ilgili uyarılarda bulunan Su, otobüslerde artık HES kodu uygulandığını, vatandaşların maske kuralına uymalarından memnuniyet duyduğunu söyledi. Vatandaşları özellikle ev ziyaretleri konusunda uyaran Su, bir süre daha ev ziyaretleri yapılmamasını istedi. Esnafı da gezen Su, kurallara uyulması uyarısında bulundu.

Muğdat Camii karşısındaki bir taksi durağını da ziyaret eden Su, buradaki taksicilerden de kurallara uymalarını ve müşterilerini uyarmalarını istedi.

"Ev gezmelerini mutlaka ertelememiz gerekiyor"

Denetimlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Su, bugün bir kez daha toplu taşıma araçlarında ve civardaki esnafta kontroller yaptıklarını söyledi. Mersin'de genel olarak maske ve mesafe kurallarına dikkat edildiğini belirten Su, "Belediye otobüslerimizde ve kurumlarımızda HES koduna geçtik. Bu çerçevede kurallara uyuluyor. Bu da memnuniyet verici. Bu anlamda vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum ama bizim kontrolünü yapmakta zorlandığımız, yapamadığımız ev gezmeleri var. Vatandaşlarımızdan ricamız, mutlaka ev gezmelerini, misafir kabullerini ve misafirliğe gitme yönündeki uygulamalarını, taleplerini ertelemeleri. Ev gezmelerini ve misafir kabullerimizi inşallah pandemiden sonra yapmak üzere bu şekilde bir uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Bu salgının üstesinden ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak ve özellikle şu anda ev ziyaretlerini ertelemekle gelebileceğiz. Vatandaşlarımıza tekrar bu çağrıyı yapıyorum" diye konuştu.

"Bakanımızın açıklamalarını dikkate alalım ve kurallara uyalım"

Gazetecilerin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dönemde Mersin'de vakaların önce yüzde 100, ardından yüzde 50 artığı yönündeki açıklamalarını anımsatmaları üzerine de Su, "Bakanımızın açıklamalarını da dikkate alalım ve hepimiz dikkatli olalım, kurallara uyalım. Söylediğim kurallara uyarsak pandeminin üstesinden geleceğiz" yanıtını verdi.

Vakaların kritik seviyede olduğu Mersin'de Vali Su, ev ziyaretleri konusunda bir kez daha uyardı
Vakaların kritik seviyede olduğu Mersin'de Vali Su, ev ziyaretleri konusunda bir kez daha uyardı
Vakaların kritik seviyede olduğu Mersin'de Vali Su, ev ziyaretleri konusunda bir kez daha uyardı
Vakaların kritik seviyede olduğu Mersin'de Vali Su, ev ziyaretleri konusunda bir kez daha uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KIYMET GÖKÇE

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