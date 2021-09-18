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Vakaların arttığı Erzurum'da, piknikte aşı

Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Haberler | Güncel
Vakaların arttığı Erzurum'da, piknikte aşı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilden biri olan Erzurum'da sürdürülen aşılamada dağ taş demeden gezen ekiplerin bu kez durağı, mesire alanları oldu.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilden biri olan Erzurum'da sürdürülen aşılamada dağ taş demeden gezen ekiplerin bu kez durağı, mesire alanları oldu. Mobil sağlık ekipleri, hafta sonu mesire alanlarını dolduran piknikçileri aşıladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 4-10 Eylül'de vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Bakan Koca'nın "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" notuyla yaptığı paylaşıma göre, vaka yoğunluğu en çok artan 10 il; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop oldu. Önceki haftaya göre, en çok vaka artışı olan iller arasına giren Erzurum'da yüzde 76,4 olan aşılamaya hız verildi. Hastane, Aile Sağlığı Merkezi, çadır ve mobil ekipler tarafından aralıksız sürdürülen aşılamada dağ taş demeden gezen ekiplerin bu kez durağı, mesire alanları oldu. Erzurum'un başta Palandöken Dağı etekleri altındaki Abdurrahman Gazi Türbesi, 15 Temmuz Milli İrade Mesire Alanı ve Olimpiyat Parkı'na giden ekipler, aşılama çalışmalarını sürdürdü. Mobil sağlık ekibindeki görevliler, megafonla anons yaparak çağrıda bulundu. Aşı ekibinin ayaklarına kadar geldiğini gören piknikçiler de ambulans önünde sıraya girerek aşısını yaptırdı.

Aşı için sıraya giren Salih Er, "Ambulansla aşı hizmeti veriliyordu. Biz de görüp aşımızı yaptırmak istedik. Birinci aşımı olmuştum. İkinciyi yaptırmak burada nasip oldu" dedi.

Gün boyu piknik alanlarını dolaşarak çok sayıda kişiyi aşılayan sağlık görevlileri, uygulamanın özellikle hafta sonları mesire alanlarında devam edeceğini belirtti.


Vakaların arttığı Erzurum'da, piknikte aşı

Vakaların arttığı Erzurum'da, piknikte aşı

Vakaların arttığı Erzurum'da, piknikte aşı

Vakaların arttığı Erzurum'da, piknikte aşı

Vakaların arttığı Erzurum'da, piknikte aşı

Vakaların arttığı Erzurum'da, piknikte aşı

Vakaların arttığı Erzurum'da, piknikte aşı

Vakaların arttığı Erzurum'da, piknikte aşı

Vakaların arttığı Erzurum'da, piknikte aşı

Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Son Dakika Haberleri
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