VAKA SAYISI ARTAN TOKAT'TA 'MEVSİM GEÇİŞİ' ETKİSİ - Haberler
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VAKA SAYISI ARTAN TOKAT'TA 'MEVSİM GEÇİŞİ' ETKİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre vaka sayılarındaki artışta ilk 10 il arasında bulunan Tokatt'a İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, vaka artışında mevsimsel geçişin rolü bulunduğunu belirtti.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre vaka sayılarındaki artışta ilk 10 il arasında bulunan Tokatt'a İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, vaka artışında mevsimsel geçişin rolü bulunduğunu belirtti. Sümbül, "İnsanlar önceden daha çok kapıda, bahçede otururken şimdi evlere ve kapalı yerlere girdiler. Evler sık sık havalandırılıyordu. Şimdi kapalı alanlarda maskesiz ve mesafesiz oturmalar vakaları artırıyor. Mesafeli olunmalı ve hava soğusa da kapalı mekanlar sık sık havalandırılmalı" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca 4-10 Eylül'ü kapsayan, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına göre Tokat, 237,51'lik orana yükseldi. Tabloda Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop ilk 10 il olarak sıralanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" uyarısı yaptı.

'MEVSİM GEÇİŞİ ETKİSİ'

Aşılamada yüzde 80'in üzerinde bir orana sahip kentte, vaka artışını değerlendiren İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, en büyük nedenlerden birinin mevsim geçişleri olduğuna dikkat çekti. Sümbül, "Hastalıkla alakalı dünyada ve Türkiye'de bir artış var. Sağlık Bakanımızın açıkladığı verilere göre 9'ncu sıradayız. Bu ilimiz açısından kötü. Bu da gösteriyor ki bizim bu konuda hassas davranmamız lazım. Genel olarak sayıların artmasının birden çok sebebi var. Bunlardan bir tanesi mevsim geçişleridir, havaların soğumasıdır. Geçen yıllarda da pandemi yokken gripler artıyordu. İnsanlar daha çok kapıda, bahçede otururken, şimdi evlere girdiler. Evler sık sık havalandırılıyordu. Havalar soğuduğu zaman ister istemez havalandırmalar ve açık havada oturmalar azalıyor. Açık havada maske ihmalleri vardı. Ama daha az etkili oluyordu. Ama şu anda herkes kapalı alanlara taşındığı için insanlar maskesiz oturuyor. Kapalı alanlarda mutlaka maskeli olmamız lazım. Mesafeye daha çok dikkat etmemiz lazım. Ne kadar havalar soğusa da bulunduğumuz alanları sık sık havalandırmamız lazım. İnsanlarda rehavet çoğaldı. Maskeye, mesafeye dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI ARTAN TOKAT'TA 'MEVSİM GEÇİŞİ' ETKİSİ

VAKA SAYISI ARTAN TOKAT'TA 'MEVSİM GEÇİŞİ' ETKİSİ

VAKA SAYISI ARTAN TOKAT'TA 'MEVSİM GEÇİŞİ' ETKİSİ

VAKA SAYISI ARTAN TOKAT'TA 'MEVSİM GEÇİŞİ' ETKİSİ
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Haber: VAKA SAYISI ARTAN TOKAT'TA 'MEVSİM GEÇİŞİ' ETKİSİ - Haberler
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