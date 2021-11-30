Vaka oranın en fazla arttığı 3'üncü il Gümüşhane'de 'rehavet' tepkisi

GÜMÜŞHANE (DHA) - GÜMÜŞHANE, Sağlık Bakanlığı'nın güncel koronavirüs haritasında nüfusa oranla vaka artışının en fazla olduğu 3'üncü il oldu. İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Vedat Soner Başer, "Pandemi bitmedi ama maalesef halkımız rehavete kapıldı. Gümüşhane'de sanki pandemi bitmiş ve bizler de normal hayatlarımıza dönmüşüz gibi bir sosyal hayat var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım tarihleri arasını kapsayan illere göre haftalık vaka haritasını Twitter hesabından paylaşarak, "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin oldu" ifadelerini kullandı. Nüfusa oranla vaka sayısı en fazla artan 3'üncü il olan Gümüşhane'de, geçen hafta 174,31 olan vaka sayısı 213,12'ye yükseldi.

Emre Er (24) de, "Gümüşhane'de aşı oranı diğer illere göre düşük. Vaka sayısı da diğer illere göre bayağı artmış durumda. Halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Çünkü aşının gerçekten çok faydası var. En azından koronavirüse yakalansanız bile hafif atlatma durumunuz oluyor. Koronavirüsün artmasının sebebi ise insanlar sosyal mesafeye, maskeye önem vermiyor. Herkesin kurallara uyması lazım" dedi.