Vaka oranı en çok artan 5 ilden Erzincan'da 'koronavirüs' toplantısı
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Vaka oranı en çok artan 5 ilden Erzincan'da 'koronavirüs' toplantısı

23.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:59
Vaka oranı en çok artan 5 ilden Erzincan'da 'koronavirüs' toplantısı

ERZİNCAN'da, koronavirüsle mücadele kapsamında mahalle muhtarları, müftülük personeli ve okul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ERZİNCAN'da, koronavirüsle mücadele kapsamında mahalle muhtarları, müftülük personeli ve okul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada Erzincan'ı, vaka oranı en çok artan 5 ilden biri olarak açıklamıştı. 

Kentte AFAD Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Vali Mehmet Makas, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, İl Müftü Vekili Mehmet Süsün, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, daire amirleri, mahalle muhtarları, İl Müftülüğü imam hatip ile müezzin kayyum görevlileri ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Mehmet Makas, koronavirüsle mücadelede yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile denetimlerde mahalle muhtarları, müftülük personeli ve okul müdürlerinin katkısı ile desteğinin önemli olduğunu belirtti. Makas, salgınla mücadeledeki başarı için herkesin tam iş birliği ve dayanışma ruhuyla hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Bugüne kadar koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde esnaf ve halkın bilinçlendirilmesi çabası içinde olunduğunu hatırlatan Vali Makas, vaka sayılarının artması nedeniyle yapılan uyarılara rağmen kurallara uymayarak, vatandaşın hayatını riske atan kişilere gerekli cezai işlemlerin tavizsiz uygulanacağını belirtti. Makas, toplantıda müftülük ile cami görevlilerinin görüş ve değerlendirmelerini de dinledi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan bugün yaptığı açıklamada; son haftada 100 bin nüfusta vaka görülme oranının en çok arttığı 5 il olarak Erzincan dahil Kastamonu, Çankırı, Yalova ve İstanbul'u açıklamıştı. 


Vaka oranı en çok artan 5 ilden Erzincan'da 'koronavirüs' toplantısı
Vaka oranı en çok artan 5 ilden Erzincan'da 'koronavirüs' toplantısı
Vaka oranı en çok artan 5 ilden Erzincan'da 'koronavirüs' toplantısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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