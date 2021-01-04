Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş

Kırşehir'de Osman Çelik ve Vildan İnce'yi öldürerek boş bir arazideki çukura gömen aynı aileden 8 kişi tutuklandı. Vildan İnce'yi ablası Hatice C.'nin telefonla aradığı, "Babam rahatsız, gel barış ve helalleş" denilerek köydeki aile evine çağırdığı ortaya çıktı.

Kaman İlçesi Bayramözü köyünde yılbaşı akşamı meydana gelen olayda, iddialara göre 22 yaşındaki Vildan İnce ailesinin baskısıyla amcasının oğlu olan Paşa lakaplı Resul İnce ile imam nikahıyla evlendirildi. Ancak genç kız yaklaşık 1.5 ay önce sevgilisi Osman Çelik ile birlikte kayıplara karıştı.

"BABAM HASTA, GEL HELALLEŞ" DİYEREK EVE ÇAĞIRDI

Kaçak olan 2 genç resmi nikah yaparak evlendi. Yeni yıl nedeniyle ilçeye geri dönen gençler Osman Çakır'ın ailesinin yanına gitti. Yılbaşı sabahı ise Vildan İnce'nin ablası Hatice C. kardeşini telefonla arayarak, "Babam rahatsız gel barış ve helalleş" diyerek köydeki evlerine davet etti.

ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMMÜŞLER

Sözcü'nün haberine göre; barışma umuduyla köydeki baba evine giden genç çift, evde aile bireyleri tarafından infaz edildi. Daha sonra elbiseleri çıkarılarak araçla Dağbaşı mevkisine götürülerek boş bir araziye açılan çukura atıldı. 2 gencin cansız bedenlerini daha sonra toprakla kapatan zanlılar evlerine döndü.

HABER ALAMAYAN AİLE JANDARMAYA HABER VERDİ

Köye giden gençlerden haber alamayan Osman Çelik'in babası İsmail Çelik jandarmaya haber vererek İnce ailesi ile aralarında kız kaçırma nedeniyle sorunlar olduğunu ve köye giden çocuklarının geri dönmediklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Köye giden jandarma ekipleri ise İnce ailesinin fertlerini çapraz sorguya alınca gerçek ortaya çıktı. Aile tarafından öldürülen iki genç boş arazide açılan bu çukura gömüldü.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma suçlarını kabul eden zanlıların ifadeleri doğrultusunda iki gencin cesedini gömüldükleri yerden çıkararak otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderdi. İfadeleri tamamlanan zanlıları da adliyeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan baba Veyis İnce, anne Kadriye İnce, abla Hatice S. ile eşi Mehmet S. Resul İnce, Bedirhan İnce, Recep İnce ve Ramazan İnce planlayarak 2 kişiyi öldürmek, yardım ve yataklık etmek, delilleri saklamak gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"PİŞMANIM"

Öldürülen genç kız annesi Kadriye İnce ise cezaevine götürülürken, "Cezam varsa cezamı çekerim ama ben yapmadım. Paşa yaptı. Pişmanım" diye konuştu.