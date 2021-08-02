Vahşice katledilen Azra'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı! Sanki olacakları görmüş

Antalya'da vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun 17 Nisan'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Azra'nın yaptığı paylaşımda, "Bizi de sonradan koruyacaklar, her şey bittikten sonra kıymetli olacağız herkes gibi" yazması okuyanları derinden etkiledi.

Türkiye, Mustafa Murat Ayhan'ın vahşice katlettiği Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetini konuşurken Azra'nın aylar önce yaptığı paylaşım herkesi etkiledi.

5 GÜNDÜR KAYIPTI

28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesinde emlak işiyle uğraşan inşaat mühendisi Mustafa Murat Ayhan (48) ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde "Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik, ardından gitti" dediği öğrenilen şüpheli serbest bırakıldı.

CANİ ÇAPRAZ SORGUDA DÖKÜLDÜ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şehir, polis ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Çapraz sorguda cinayeti itiraf eden zanlının "Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.

SANKİ BAŞINA GELECEKLERİ GÖRMÜŞ

Vahşice katledilen 21 yaşındaki talihsiz kızın 17 Nisan tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım okuyanları derinden etkiledi. Azra'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Adına sevgi dediğin bağnazlığın bir gün evimizden bir can alacak ve herkes gibi bizi de sonradan koruyacaklar. Her şey bittikten sonra kıymetli olacağız herkes gibi" yazması kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğeni topladı. Altına yazılan yorumlar ise yürekleri dağladı. Azra'nın katledilişi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı