Vahşi cinayete kurban giden Azra'nın babası acısını şiir dizelerine döküyor - Haberler
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Vahşi cinayete kurban giden Azra'nın babası acısını şiir dizelerine döküyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vahşi cinayete kurban giden Azra'nın babası acısını şiir dizelerine döküyor

Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan üniversite öğrencisi 21yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, acısını şiir dizelerine yansıtıyor.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan üniversite öğrencisi 21yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, acısını şiir dizelerine yansıtıyor. Baba Haytaoğlu, sosyal medyada sık sık kızına yazdığı şiirleri paylaşıyor. Şiirler, okuyanların yüreğini dağlıyor.

Antalya'da gazetecilik bölümünde üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda parçalanmış şekilde bulundu. Olayla ilgili Antalya'da yaşayan 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan isimli kişi gözaltına alındı. Mustafa Murat Ayhan poliste verdiği ifadede Azra'yı evinde boğarak öldürdüğünü, ardından da cesedini parçalayarak ormanlık alana attığını söyledi. Katil zanlısının yer göstermesi ile Antalya'da ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'na ait cesedin parçaları bulundu. Acı haber üzerine Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu ve yakınları Antalya'ya giderek DNA örnekleri verdi. Yapılan incelemede bulunan ceset parçalarının Azra Gülemdam Haytaoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa Murat Ayhan çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azra ise memleketini Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Kızının ölüm haberinin ardından adeta yıkılan baba Mustafa Haytaoğlu, sosyal medya hesabından sık sık kızının fotoğraflarını paylaşıyor. Baba Haytaoğlu, acısını ise yazdığı şiir dizelerine döküyor. Okuyanların yüreklerini burkan dizeler, babanın yaşadığı acıyı anlatıyor.

Baba Haytaoğlu'nun kızı için yazdığı şiirlerinden biri şu şekilde:

"Her sabahın ezanında gözyaşımı siliyorum"

"Dün mezarını suladım, öpüp sevip kokladım

Usul usul adım adım her gün sana geliyorum

Hazan Hasan halan Mine geleceğiz gülüm yine

Ben feleğin sillesine üzülerek gülüyorum

Her gün orda emmin Remzi acılardan aldım feyzi

Bu kefeni biçen terzi dar gömleği giyiyorum

Durmuşsofular yolunda gelirken yolun solunda

Bu hayatın okulunda tembelleri eliyorum

Komşuların anam babam bütün derdim bütün çabam

Orda yatan tüm akrabam kuzum rahat biliyorum

Bu hayatın düzeninde deryalarda yüzeninde

Her sabahın ezanında göz yaşımı siliyorum." - ANTALYA

Vahşi cinayete kurban giden Azra'nın babası acısını şiir dizelerine döküyor

Vahşi cinayete kurban giden Azra'nın babası acısını şiir dizelerine döküyor

Vahşi cinayete kurban giden Azra'nın babası acısını şiir dizelerine döküyor

Vahşi cinayete kurban giden Azra'nın babası acısını şiir dizelerine döküyor

Vahşi cinayete kurban giden Azra'nın babası acısını şiir dizelerine döküyor

Vahşi cinayete kurban giden Azra'nın babası acısını şiir dizelerine döküyor

Vahşi cinayete kurban giden Azra'nın babası acısını şiir dizelerine döküyor

Vahşi cinayete kurban giden Azra'nın babası acısını şiir dizelerine döküyor

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Haber: Vahşi cinayete kurban giden Azra'nın babası acısını şiir dizelerine döküyor - Haberler
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