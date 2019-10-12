Vahşet Tanrısı'na sanatseverlerden tam not

12.10.2019 13:39

Böyledir Bizim Sevdamız adlı müzikalin ardından "Vahşet Tanrısı" adlı oyunu da vatandaşlardan tam not aldı.

Fransız oyun yazarı Yasmina Reza'nın ödüllü oyunu Vahşet Tanrısı, bireyin ve toplumun içinde barındırdığı hoşgörüsüzlüğü ve şiddet eğilimini, aile kavramını sorgulayarak anlatan bir kara mizah örneği olarak Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı Sahnesi'nde sanatseverler ile buluştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce'nin de izlediği oyuna Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi. Oyun sonunda sahneye çıkan Ünlüce, Eskişehir Şehir Tiyatroları ile gurur duyduklarını ifade ederek "Bu sezon da birbirinden önemli oyunları bizler için hazırladılar. Oyunlardaki performansları kadar oyunlardan alacağımız mesajlar da çok önemli. Hem Böyledir Bizim Sevdamız hem de Vahşet Tanrısı'nın halkımıza çok önemli mesajlar vereceğine inanıyorum. Sezon boyunca bu salonların boş kalmayacağına eminim. Ben yönetmen koltuğunda Şehir Tiyatroları sanatçımız Mert Kırlak nezdinde bütün oyuncularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Tony Ödülleri'nde en iyi tiyatro oyunu ödülüne sahip olan ve Zeynep Avcı'nın dilimize kazandırdığı oyunun dekor tasarımını Aylin Önen, ışık tasarımını Ali Rıza Tekin, müziklerini ise Ali Eyidoğan üstlendi. Beyaz perdeye de uyarlanan ve tüm dünyada çok büyük beğeni toplayan Vahşet Tanrısı, sezon boyunca Şehir Tiyatroları'nda sahnelenmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler