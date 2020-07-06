Uzunköprü Karma OSB'ye bilirkişiden 'olumsuz' rapor
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Uzunköprü Karma OSB'ye bilirkişiden 'olumsuz' rapor

Uzunköprü Karma OSB'ye bilirkişiden 'olumsuz' raporEDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi Kavacık köyünde kurulmak istenen Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili olarak Danıştay 6'ncı Dairesi'nce yapılan bilirkişi keşfinde, bölgede OSB planlamasının Trakya bölge planına aykırı olduğu belirtildi.

06.07.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:53

Uzunköprü Karma OSB'ye bilirkişiden 'olumsuz' rapor

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi Kavacık köyünde kurulmak istenen Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili olarak Danıştay 6'ncı Dairesi'nce yapılan bilirkişi keşfinde, bölgede OSB planlamasının Trakya bölge planına aykırı olduğu belirtildi.

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne İl Özel İdaresi tarafından Kavacık köyünde kurulmak istenen Uzunköprü Karma OSB'ye dair yapılan plan değişikliklerinin iptali için Danıştay 6'ncı Dairesi'ne köylüler tarafından açılan davaya ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor tamamlandı. Avukat Bülent Kaçar ve köylülerin bir araya gelerek kamuoyuyla paylaştığı bilirkişi raporunda bölgede OSB planlamasının Trakya bölge planına aykırı olduğu ifade edildi. Köylülerin avukatı Bülent Kaçar, bilirkişi raporuna ve köy halkına saygı gereği OSB'den vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Köylülerin topraklarını, ormanlarını ve su varlıklarını korumak için kukuksal ve toplumsal mücadeleyi örnek bir dayanışmayla büyüttüğünü söyleyen Kaçar, Kavacık köy Muhtarlığının ve S.S. Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin müdahil olduğu bu davayı Kavacık köy halkı açtığı diğer iptal davalarıyla sahiplenmektedir. Bilim OSB projesinin hukuksuzluğunu kanıtlarıyla ortaya koymuştur dedi.

'HUKUK VE ADALETE GÜVENİMİZ TAM'

Kavacık Köyü Muhtarı Aziz Kurt ise, bilirkişi heyetinin raporunun yerinde olduğunu ve adalete güvendiklerini belirtti. Öztürk, Karma OSB köyümüzde yer üstü zenginliklerini bitirecek, tarım, hayvancılık ve köylünün yaşam hakkını elinden alacak olması nedeniyle bu projenin köyümüzde olmasını istemedik. Haklı mücadelemizde bilim de bizim yanımızda oldu. İlk günden beri hukuk ve adalete olan inancımızla davamızın arkasındayız. Bundan sonraki süreçte de adalete güvenimiz tamdır ifadelerini kullandı.

'HAKLILIĞIMIZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI'

Köylüler adına konuşan Filiz Bilgin de, bilirkişi raporuyla haklılıklarının kanıtlandığını söyledi. Bilgin, Raporda, köyümüzde kurulmak istenen Karma OSB'nin doğaya, çevreye ve köyde yaşayan bizlere yaşam hakkı tanımadığı açıkça belirtilmiştir. Bilirkişi raporuyla haklılığımız nihayet gün yüzüne çıkmıştır. 2 yıldır sabırla sürdürdüğümüz hukuk mücadelemizde hukuka ve adalete olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bilimin haklı bulduğu talebimizin, Türk adaleti tarafından da haklı bulunmasını talep ediyor ve bekliyoruz şeklinde konuştu.

Uzunköprü Karma OSB'ye bilirkişiden 'olumsuz' rapor

Kaynak: DHA

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