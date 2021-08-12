Uzunköprü Grup Köyleri İçme Suyu Birliği Güneş Enerjisi Santralimiz Hizmete Açıldı

Edirne Valiliğinin desteği ile KÖYDES Projesi kapsamında İlçemize bağlı Salarlı köyü sınırları içerisinde 50 köyün içme suyu elektrik maliyetinin karşılanacağı "Uzunköprü Grup Köyleri İçme Suyu Birliği Güneş Enerjisi Santrali" düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Edirne Valiliğinin desteği ile KÖYDES Projesi kapsamında İlçemize bağlı Salarlı köyü sınırları içerisinde 50 köyün içme suyu elektrik maliyetinin karşılanacağı "Uzunköprü Grup Köyleri İçme Suyu Birliği Güneş Enerjisi Santrali" düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

İlçemiz Salarlı köyünde 23 dekarlık alanda 1368 adet Güneş Paneli ve 5 adet İnverterden oluşan 550 KW gücünde güneş enerji santrali kurulumu tamamlanarak hizmete açıldı.

Açılış Sayın Valimiz Ekrem CANALP ve protokol üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti. Sayın Valimiz Ekrem CANALP, törende yaptığı konuşmada güneş enerjisinin önemli ve çevreci enerji kaynaklarından olduğunu belirtti.

Sayın Kaymakamımız Hakan Yavuz ERDOĞAN açılıştaki konuşmasında, "Uzunköprü'nün 53 köyünden 50' sinin içme suyu şebekesinde kullandığı enerjinin, kurulumu tamamlanan güneş enerji santralinden karşılanacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür ederim. " dedi.

Kaynak: Habermetre