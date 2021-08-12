Uzunköprü Grup Köyleri İçme Suyu Birliği Güneş Enerjisi Santralimiz Hizmete Açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uzunköprü Grup Köyleri İçme Suyu Birliği Güneş Enerjisi Santralimiz Hizmete Açıldı

Uzunköprü Grup Köyleri İçme Suyu Birliği Güneş Enerjisi Santralimiz Hizmete Açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Edirne Valiliğinin desteği ile KÖYDES Projesi kapsamında İlçemize bağlı Salarlı köyü sınırları içerisinde 50 köyün içme suyu elektrik maliyetinin karşılanacağı "Uzunköprü Grup Köyleri İçme Suyu Birliği Güneş Enerjisi Santrali" düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Edirne Valiliğinin desteği ile KÖYDES Projesi kapsamında İlçemize bağlı Salarlı köyü sınırları içerisinde 50 köyün içme suyu elektrik maliyetinin karşılanacağı "Uzunköprü Grup Köyleri İçme Suyu Birliği Güneş Enerjisi Santrali" düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

İlçemiz Salarlı köyünde 23 dekarlık alanda 1368 adet Güneş Paneli ve 5 adet İnverterden oluşan 550 KW gücünde güneş enerji santrali kurulumu tamamlanarak hizmete açıldı.

Açılış Sayın Valimiz Ekrem CANALP ve protokol üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti. Sayın Valimiz Ekrem CANALP, törende yaptığı konuşmada güneş enerjisinin önemli ve çevreci enerji kaynaklarından olduğunu belirtti.

Sayın Kaymakamımız Hakan Yavuz ERDOĞAN açılıştaki konuşmasında, "Uzunköprü'nün 53 köyünden 50' sinin içme suyu şebekesinde kullandığı enerjinin, kurulumu tamamlanan güneş enerji santralinden karşılanacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür ederim. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Muslera Lionel Messi Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uzunköprü Grup Köyleri İçme Suyu Birliği Güneş Enerjisi Santralimiz Hizmete Açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 22:30:22. #1.15#

title