Uzungöl'den kar manzaraları
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Uzungöl'den kar manzaraları

23.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:33

- Uzungöl'den kar manzaraları Uzungöl dün başlayan kar yağışı ile beyaza büründü Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl bölgede etkili olan soğuk hava ile birlikte beyaza büründü.

- Uzungöl'den kar manzaraları

Uzungöl dün başlayan kar yağışı ile beyaza büründü

TRABZON - Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl bölgede etkili olan soğuk hava ile birlikte beyaza büründü.

Yazın yeşili, kışın ise beyaz doğal görüntüsü ile yerli yabancı turistlerin cazibe merkezi olan Uzungöl kar yağışı ile birlikte beyaz örtü ile kaplanırken, kar kalınlığı 15-20 cm'ye ulaştı. Vatandaşlar farklı bir güzelliğe bürünen Uzungöl'de doyumsuz manzaralar karşısında bol bol fotoğraf çekti.

Uzungöl'den kar manzaraları
Uzungöl'den kar manzaraları
Uzungöl'den kar manzaraları
Uzungöl'den kar manzaraları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ERDOĞAN

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