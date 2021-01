Uzungöl'de, ikinci yıkım dalgası bekleyişi

TRABZON'da, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de uygulanacak kentsel dönüşüm projesi için harekete geçiliyor. Proje kapsamında göl kıyısını çevreleyen kaçak yapılar yıkılacak, görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak, görsel estetiğe sahip, doğal rekreasyon alanları oluşturulacak. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, 'Çok önemli bir turizm alanıyla ilgili olarak yapılacak olan her türlü çalışma ve yatırım bölgeye ciddi bir nefes aldıracak' dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda 'İmar Barışı'na aykırı kaçak yapı yıkımlarının ardından turizm merkezleri için harekete geçiliyor. Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, artan imar sorununa zamanla çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, yapı sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yapması üzerine imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 112 yapıdan 17'si tıraşlanıp, kalan yapılar ise yıkıldı.SIRA GÖL KIYISINDAKİ YAPILARDAÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle göl ve çevresinde 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi hazırlandı. Proje ile görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılıp, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreasyon alanları oluşturulacak. Alt yapı çalışmaları tamamlanan projenin ikinci etabında uygulanacak kentsel dönüşümle göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki kaçak yapılar yıkılacak, özel mülkiyetli araziler ise kamulaştırılacak. Görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak Uzungöl, beton ve yapı yoğunluğundan arındırılmış olacak.'YATIRIM BÖLGEYE CİDDİ BİR NEFES ALDIRACAK?Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, Uzungöl'ün yeniden tabiatla ve doğasıyla buluşmasının kendilerine mutluluk vereceğini söyledi. Akyüz "Uzungöl'ün vitrini olan gölün etrafı çok daha değişik ve düzgün bir görünüme kavuşacak. Yürüyüş yolları yeniden dizayn edilerek düzenlendi. Gölün uzağında olan park ve bahçelerin üzerindeki çarpık yapılaşmaların kötü görünüşlerinin üzerinde de bir düzenleme yapılacak. Kamu arazileri vatandaşa ve halka hizmet verir duruma getirilecek. Bizler turizmciler olarak bu yapılan işlerden memnun kalırız. Uzungöl'ün yeniden tabiatla ve doğasıyla buluşması bize mutluluk verir. Gölün çevresindeki kötü görüntülerin kaldırılması noktasında bizim ve gelen ziyaretçilerin sürekli serzenişleri oldu. Kamu ve kıyı alanlarında yapılacak olan çalışmaların bir güzergahı oluştu. Bunla alakalı Trabzon Büyükşehir Belediyesi önem gösteriyor. Çok önemli bir turizm alanıyla ilgili olarak yapılacak olan her türlü çalışma ve yatırım bölgeye ciddi bir nefes aldıracak. Uzungöl'ün etrafında yoğun bir çalışmanın olduğunu görüyoruz" diye konuştu.'UZUNGÖL BAKİR KALSIN İSTİYORUZ?Uzungöl'ü gezmeye gelen Ecem Pınar Çelik, "Uzungöl doğa harikası bir turizm merkezi. Buraya geldiğinizde gerek havası gerekse de manzarası insana huzur veriyor. Lakin gölün etrafında bulunan yerleşim yerleri, betonlaşma manzara olarak oldukça kötü görünüyor. Her yıl artan imar kirliliği yüzünden gelecek nesillerin burayı görememesinden korkuyoruz. Uzungöl bakir kalsın istiyoruz? dedi.DOĞA HARİKASI UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla- orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR