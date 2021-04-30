Uzun "Türkiye'nin farklı illerinde değer üretiyorlar"
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Uzun "Türkiye'nin farklı illerinde değer üretiyorlar"

Uzun 'Türkiye'nin farklı illerinde değer üretiyorlar'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, "Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, "Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Nisan ayının tüm dünyada "Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı" olarak kutlandığını belirten Prof. Dr. Osman Uzun, "Dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve topluluklar, farkında olsunlar ya da olmasınlar peyzaj mimarlarının oluşturduğu alanlarla derin ve uzun süreli kişisel bağlara sahiptir. Bu ay süresince peyzaj mimarları tarafından tasarlanmış alanlara dikkat çekilerek, bu bağların gösterilmesi hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün 1994 yılında,

eğitim ve öğretime başladığını dile getiren Prof. Dr. Osman Uzun, şu ana kadar yaklaşık 800 kişinin lisans, 69 kişinin lisansüstü programından mezun olduğunu ve mezunların Türkiye'nin farklı illerinde değer üretmeye başladığını sözlerine ekledi. 27. yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün Düzce'de topluma katkı, araştırma ve eğitim olarak tanımlanan yükseköğretimin tüm alanlarında şehirle birlikte büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Peyzajların sürdürülebilirliği için ekolojik-sosyal dengeyi gözeten, etik değerleri özümsemiş, bilim, sanat ve teknolojiyi takip eden ve bu alanlara katkılar sağlayan, özgün ve eleştirel düşünebilen, altyapı olanakları ile araştırmacı, yenilikçi, girişimci, evrensel bakış açısına sahip, meslek ve bilim insanları yetiştirmek misyonuna,

girişimci ve yenilikçi bir anlayışla, etik değerlere bağlı, güçlü iletişim ağı kurabilen, peyzaj planlama, tasarım ve uygulama süreçlerinde etkin, evrensel nitelikte değerler üreten, ülkemizde öncü ve lider bölüm olmak vizyonuna sahip bölümün proaktif ve çevik liderlik yaklaşımlarını benimsediğini vurguladı.

Prof. Dr. Uzun, kuruluşundan bugüne ulusal-uluslararası alanda yaklaşık 424 tam metin bildiri, 363 makale, 31 kitap içi bölüm/kitap,108 ödül ve 119 proje ile Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün nitelikli büyümesine dikkat çekti.

Topluma katkı ve sosyal sorumluluk bilinciyle Düzce'de kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri değerlendirerek yaklaşık 50 adet farklı ölçek ve büyüklüklerde kamu taleplerine ücretsiz olarak destek olunduğunu belirtti. Düzenledikleri birçok kongre, söyleşi, yapılan lisansüstü tezler ile bilime değer kattıklarına işaret eden Prof. Uzun, kentin gündemindeki konularına katkı sağlayarak, transdisiplinel bir yaklaşımla sorunların çözümünde etkili bir paydaş olduklarının altını çizdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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