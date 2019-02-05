Uzun,"Kitaplar Devletten, Kırtasiye Malzemeleri Alaplı Belediyesi'nden"

AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için çalışmalarına hızlı başladı.

Seçim programına, ilçede görev yapan basın mensupları ile İlçe genelinde kamu kurum ve kuruluşları,ile esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun, beraberindeki İlçe Başkanı Mustafa Yavuz ve partililerle birlikte ilk önce İlçe Müftülüğü'nü,daha sonra Kamu Kurum ve Kuruluş ziyaretleri kapsamında Kaymakamlık Binasında bulunan tüm Kurumları arasında Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik'i makamında ziyaret etti. ve en son İlçe Emniyet Müdür vekili Cengiz Han Zengin'i makamında ziyaret ederek bilgi alış verişinde bulunuldu.

Başkan adayı Celil Uzun ve beraberindeki heyetle daha önce Kaymakamlık Binasında Alaplı Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik'i makamında ziyaret etti. AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun, AK Parti hükumetinin tüm öğrencilere ders kitaplarını verdiğini hatırlatarak, "Eskiden vatandaş kitap bulamıyordu. Kitapçılar önünde kuyruklar oluşuyordu. Şimdi bir öğrenci okula gider gitmez tüm kitaplarını sırasının üzerinde buluyor. Eğitime sunduğumuz desteği ilçemizin ve ülkemizin yarınlarına yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Dolayısıyla Alaplı'da öğrencilerimize ne kadar destek versek de azdır diye düşünüyorum.

İşte biz de zengin-fakir ayrımı yapmadan tüm öğrencilerin ihtiyacı olan kırtasiyeyi vereceğiz. Yani öğrenci okula gider gitmez sırasının üzerinde hükumetimizin verdiği kitaplarla birlikte, Alaplı Belediyesinin verdiği, defter ve kırtasiye malzemelerini de bulacak. Böylelikle çocuk eğitiminde velilerin üzerindeki bu yükü de Belediye olarak üstleneceğiz" dedi. Eğitim yardımı hakkında konuşan Alaplılı aileler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi böylesi destekleyici bir eğitim hizmetinden oldukça memnun kalacaklarını dile getirdiler. Bir yıl içerisinde öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği her çeşit boya, kalem, defter, cetvel takımı, kalemtıraşın bulunduğunu söyleyen öğrenci aileleri, ciddi bir masraftan kurtulacaklarını söylediler.

Başkan Aday Celil Uzun, ziyaretlerin sonunda yaptığı değerlendirmede, ziyaretleri sırasında gördüğü sıcak ve samimi ilgiden memnun olduğunu söyledi. Alaplı Belediye Başkan Adayı Uzun, yapılan Kurum ziyaretlerin sonrasındaki değerlendirmesinde şunları ifade etti:

"Biz kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve halkımızla hep beraber hareket etmek suretiyle ilçemizin ve ülkemizin kalkınacağına ve gelişeceğine inanıyoruz. Bundan dolayı da siyasi faaliyetlerimize STK ve kamu kurumlarımızla başladık. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah." Ardından Alaplı İlçe Müdürlüğüne geçen Başkan Adayı Uzun, İlçe Emniyet Müdür vekili Cengiz Han Zengin'i makamında ziyarette etti.

Ziyaretinin amacı hakkında bilgi veren Uzun, amacının Alaplı'ya hizmet etmek olduğunu bunu da bütün kurumlarla birlikte uyum içerisinde yapmak olduğunu kaydetti. Celil Uzun, burada yaptığı konuşmada, "Biz bir huzur ilçesiyiz. İklimi, coğrafyası, maneviyatı ile sıkıntının olmadığı, terörün olmadığı güzel bir ilçeyiz. Burada görev yapmak ayrıcalık diye düşünüyorum.Belediye Başkan Adayı olarak ve Alaplı İlçe Teşkilatı olarak gece gündüz demeden çalışacağız" diye konuştu.

Alaplı İlçe Emniyet Müdür vekili Cengiz Han Zengin'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılar diledi. ziyaret sonrası AK Parti Belediye Başkan Adayı Celil Uzun,ve beraberindeki heyetle Sanayi Çarşısını ziyaret ederek oradaki sorunları görüştü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA