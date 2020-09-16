UZMANLARA GÖRE "AMELİYATSIZ GENÇLEŞMEK MÜMKÜN Revo Klinik'in Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Nagihan Sahillioğlu, "Herhangi bir ağrı, sızı, kanama, kesi olmadan hatta anestezi kremi bile kullanmadan estetik uygulamalar mümkün" dedi.

Revo Klinik'in Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Nagihan Sahillioğlu, "Herhangi bir ağrı, sızı, kanama, kesi olmadan hatta anestezi kremi bile kullanmadan estetik uygulamalar mümkün" dedi.

Bilim dünyası her geçen gün gelişiyor. Daha genç görünmek ise herkesin hayali… Ameliyat olmaktan çekinen, ağrı, sızı endişesi yaşayan fakat gençleşmek isteyenler için Dr. Nagihan Sahillioğlu'yla yapılabilecek uygulamaları konuştuk. Sahillioğlu ameliyatsız güzelliği şöyle anlattı:

"Son yıllarda operasyon olmadan yapılan estetik uygulamalara rağbet çok arttı" diyen Sahillioğlu şunları söyledi: "Ameliyatsız yüz germede cerrahi teknik olmadan, yani opera etmeden, herhangi bir kanama olmadan, ağrı-sızı olmadan yaptığımız belli teknikler var. Bununla yüz gerebiliyoruz. Benim en sevdiğim uygulamalardan biri de hifu uygulaması. Bu aslında yüksek yoğunluklu bir ultrason uygulaması. Ses dalgalarını kullanarak, hastada cildin her katmanına yoğun atımlı ses dalgalarını gönderiyoruz, herhangi bir ağrı, sızı, kanama, kesi vs. olmadan hatta anestezi krem bile uygulamadan çoğu hastada bitirdiğimiz bir prosedür. Genelde de sonuçlardan çok çok memnun hastalar. Tek seanslık bir işlem olması hastaları memnun ediyor. Yaptığımız uygulama cildin bu sarkmaları meydana getiren, gevşeyen bağlarını tekrardan yukarı kaldırmak ve ciddi bir şekilde kolajen uyarımını desteklemek üzerine dayalı bir işlem.

"HER HASTADA TERCİH EDEBİLİYORUZ"





Oldukça güvenli bir uygulama. Tabii ki, öncesinde hastayı ayrıntılı değerlendiriyorum. Yeterli uygulama yapacağımız alanları belirliyorum. Hangi hastalar daha çok fayda görüyor ondan bahsedeyim. Yaş kısıtlaması yok. Özellikle yaz-kış yapılıyor olması da büyük avantaj. Her cilt tipine uygulanabilir, erkek-kadın tüm hastalarda kolaylıkla tercih ediyoruz. Özellikle sarkması çok fazla olan hastalarda, yüz ovalinin bozulduğu hastalarda, gıdı problemi olan hastalarda… Mesela kaş kaldırmada da patentli bir uygulamadır orada da çok güzel sonuçlar var. Kırışıklık gidermede kullanıyoruz. Boynu germek istediğimiz hastalarda yine tercih ediyoruz. Özellikle burun kenarından ağza uzanan ve çizgileri derin olan bazı hastalar, bundan çok memnuniyetsiz olabiliyor onları giderebiliyoruz kolaylıkla. Aslında her hastada tercih edebiliyoruz.





"İŞLEM SONRASINDA SOSYAL HAYATA KOLAYLIKLA DÖNÜLEBİLİR"





Çalıştığımız plan cildin oldukça aşağı katmanları. Cildimizde üst tabakadan aşağıya kemik üzerine kadar belli katmanlar var. Bu uygulamada başlıkları değiştirerek cildin her katmanında en derininden en yüzeyelseline kadar yüksek atımlı bir enerji gönderiyoruz ve hasta hafif bir ısı hissediyor. Ağrı, sızı kesinlikle hissetmiyor. Hatta dediğim gibi çoğu hastada anestezi kreme bile gerek duymuyoruz. İşlem yaklaşık yarım saat, 45 dakika arası sürüyor. Tek seanslık uygulama olması hastalarda memnuniyet sebebi. İşlem sonrasında sosyal hayata kolaylıkla dönebilir, işine gidebilir, evine gidebilir. Kızarıklık olmuyor, soyulma olmuyor o açıdan da konforlu bir uygulama."





"AMAÇLADIĞIMIZ ŞEY KOLAJEN ARTIRIMINI DESTEKLEMEK"





İşlem sonrası bile hasta %20 oranında iyilik halini hissediyor. Hemen o nazolabial dediğimiz burun kenarındaki çizgilerde açılmayı fark ediyor, gıdı bölgesindeki azalmayı fark ediyor ama bizim burada amaçladığımız şey aslında anında gördüğümüz efekt dışında ciltte yoğun bir kolajen artırımını desteklemek. Bunun için de biraz zamana ihtiyaç var. Tam olarak 6. haftada çok belirgin hissetmeye başlayıp, maksimum etki ile 12. haftada 3. ayda görmüş oluyoruz. Bu aslında kalıcı bir etkidir. Hastalar onu da çok soruyor, 'Ne kadar gidecek, ne kadar kullanacağım' diye. Çünkü kendi kolajeninizi, kendi dokularınızdaki efekti gördüğümüz için aslında kalıcı bir uygulamadır. Tabi yaş alma süreci devam ettiği için genelde hastalar 2 yıl içinde tekrar bir uygulama talep edebiliyorlar.& ;





Kaynak: Snob Magazin