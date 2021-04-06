Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir

Son dönemde koronavirüs vaka sayıları rekor kırsa da yoğun bakımdaki hasta sayısında belirgin bir artış olmaması dikkat çekti. Önümüzdeki iki haftayı işaret eden uzmanlar, Ramazan ayı ile birlikte uygulanan kısıtlamaların plato hareketine sebep olabileceğini öngörüyor. Buna göre yukarı doğru giden vaka grafik çizgisi yatay şekilde seyredecek; salgının seyrinde stabilleşme görülecek.

İngiliz mutantının etkisi ile vaka sayıları günlük yüzde 5'lik artışla hızla tırmanmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde 50 binleri geçmesi bekleniyor. Ancak bu artışa karşın yoğun bakıma başvurular daha önceki dalgalara kıyasla aynı oranda artmadı. İkinci dalga sırasında yani geçen kasım ve aralık aylarında ağır hasta sayısı (aktif hasta içindeki ağır olanların oranı) yüzde 4-5'leri bulurken şu anda binde 70 civarında.

65 YAŞ ÜZERİNİN AŞILANMASI ETKİLİ OLDU

Şu andaki yoğun bakım doluluğunun yarısına yakın bölümünü normal hastalar oluşturuyor. Pandemi döneminde hastanelerden uzak duran vatandaşların son haftalarda tekrar hastaneye gitmesi bu doluluğa neden oldu. 65 yaş üstü aşılandığı için entübe olan hasta sayıları da düşük kaldı.

İKİ HAFTALIK SÜREÇ, SALGININ ETKİSİNİ ANLAMAMIZI SAĞLAYACAK

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; yoğun bakıma geçişlerin vaka sayısına paralel artış göstermemesi "virüs gücünü mü yitiriyor yoksa yeni bir Türkiye mutantı mı ortaya çıktı" sorularını beraberinde getirdi. Bu soruların cevabının ortaya çıkması için Türkiye'nin önünde iki kritik hafta bunuyor. İki hafta sonra da hasta sayısı, hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarında yükselme olmaması halinde salgının gücünü yitirmeye başladığı sonucu ortaya çıkabilecek.

RAMAZAN AYINDA PLATO YAŞANABİLİR

Önümüzdeki günlerde günlük vaka sayılarının 50 bini geçmesi ancak hem alınacak önlemler hem de Ramazan ayında geçmişte olduğu gibi hayatın yavaşlaması nedeniyle plato çizmeye başlaması, daha sonra da inişe geçmesi bekleniyor. Bu süreçte aşıların da devreye girmesi ile düşüşü hızlandıracağı belirtiliyor.

BAKAN KOCA DA SÖYLEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aylar önce vakaların düşmeye başladığı bir dönemde yaptığı yaptığı açıklamada "Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama hızı düştü. Bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak." demişti.

PLATO HAREKETİ NEDİR?

Koronavirüs vaka sayılarında plato çizimi terimi, yukarı doğru giden grafik çizgisinin yatay şekilde seyretmesidir. Koronavirüs vakalarında plato dönemi vaka artış ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği, stabilleşmenin başladığı dönem. Plato aşaması hızla yükselen bir grafikte yükselişin durduğu ve yatay seyre geçildiğini gösteren tabloya denir.