Uzmanından toz fırtınası uyarısı: Balkona çıkarken bile maske takın Uzmanlar, Türkiye'yi etkisi altına alan toz ve kum fırtınasına ilişkin uyarıda bulundu. Özellikle solunum yolu hastalarının dışarı çıkmaması konusu üzerinde duran uzmanlar balkona çıkarken bile maske takılmasını tavsiye etti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Türkiye'yi etkisi altına alan toz ve kum fırtınasına ilişkin uyarıda bulundu. Akkoyunlu, "Solunum yolu hastalarının mümkünse dışarı çıkmamalarını, evlerindeki kapı ve pencereleri tamamen kapatmalarını tavsiye ediyorum. Zorunlu hallerde balkona bile çıkarken mutlaka maske kullanılmalı" dedi.

TOZ BULUTLARINA MARUZ KALANLARDA RİSK ARTIYOR

"Tozlu Kuşak" olarak tanımlanan Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin ortasında yer alan Türkiye, toz ve kum fırtınası için tetikte. Bu kapsamda uzmanlar özellikle üst solunum yolu rahatsızlıkları olanları uyarıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, toz ve kum fırtınasındaki toz bulutlarına maruz kalan kişilerde hem enfeksiyon hem de alerjik reaksiyon riskinin arttığına dikkati çekti.

ASTIM VE KOAH HASTALARI DİKKAT!

Özellikle astım ve koah yani solunum yolu hastalığı olan kişiler daha fazla tehlike altında olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, "Kronik rahatsızlığı ve astım geçmişi olan bireyler de çok dikkatli olmalı. Toz ve kum fırtınası anında nefes darlığı ile karşılaşabilir. Kum fırtınalarının içinde yer alan toz zerrecikleri ağız ve burun yoluyla akciğere doğru hareket edebilir ve ciddi sağlık sorunları yaratabilir." ifadelerini kullandı.

"BALKONDA BİLE MASKE TAKILMALI"

Akkoyunlu, kum ve toz fırtınası ve oluşturduğu yoğun toz bulutunun solunum yolu hastalıklarını şiddetlendirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kum ve toz fırtınası anında sokağa çıkan veya bu olaya maruz kalan solunum hastalarının rahatsızlıklarının şiddetlenmesine ve alevlenmesine neden olabilir. Bu nedenle özellikle kronik solunumsal hastalığı olanların bu toz bulutları geldiği zaman kesinlikle bu havayı solumamaları gerekiyor. Mümkünse dışarı çıkmamalarını, evlerindeki kapı ve pencereleri tamamen kapatmalarını tavsiye ediyorum. Zorunlu hallerde balkona bile çıkarken mutlaka maske kullanılmalıdır. Zaten pandemi sebebiyle takılan maskeyi bu durumdan ötürü takmaya devam etmeleri gerekiyor."

TÜRKİYE DOĞA OLAYLARININ ORTASINDA KALIYOR

Toprağın bereketinin kum ve toz fırtınası sebebiyle arttığını aktaran Akkoyunlu, "Ankara'da oluşan kum ve toz fırtınasının medyaya düşen görüntüleri gündemde. Bu doğa olayları Afrika ve Orta Doğu'dan, Anadolu ve başka yerlere doğru göç eden bir toz dağılımından kaynaklanıyor. Türkiye'de tam da bu durumundan ortasında kalıyor. Hem bitki örtüsünün şekillenmesi, çeşitlenmesi hem de toprağın bereketlenmesi adına çok değerli bir doğa olayı olmasına karşı, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu sebeple dikkatli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA