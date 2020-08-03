UZMANINDAN TATLI KRİZLERİNE SAĞLIKLI ÖNERİ: YEŞİL ÇAYLI YULAFLI KURABİYE İZMİR'de yaşayan beslenme uzmanı Gözde Güzelcan, aniden gelen tatlı krizlerinin, kişinin yanlış beslenmesine sebep olduğunu söyleyerek ortaya çıkabilecek sağlık problemlerine dikkat çekti.

İZMİR'de yaşayan beslenme uzmanı Gözde Güzelcan, aniden gelen tatlı krizlerinin, kişinin yanlış beslenmesine sebep olduğunu söyleyerek ortaya çıkabilecek sağlık problemlerine dikkat çekti. Güzelcan, tatlı krizleri yaşayan kişilere sağlıklı bir öneride bulunarak, yeşil çaylı yulaflı kurabiye tarifi verdi.

Aniden gelen tatlı krizlerinin kişinin yanlış beslenmesine ve sonrasında sağlık problemlerinin yaşanmasına sebep olacağını ifade eden beslenme uzmanları, kişinin tatlı isteğini bastıracak gıdaları tüketmesi gerektiğini söyledi. İzmir'de beslenme uzmanlığı yapan Gözde Güzelcan, tatlı krizi yaşayan kişilere yeşil çaylı yulaflı kurabiye önerisinde bulundu. Güzelcan, "Tatlı krizleri hepimizin yaşadığı bir durum. Yeşil çaylı yulaflı kurabiye, tatlı krizini 5 dakikada çözümler. Normal beyaz unla yapılan bir kurabiyeyi yedikten yarım saat sonra açlık hissedilirken, bu kurabiye yenildikten bir, bir buçuk saat sonra dahi tokluk hissi verir. Bu da kilo alımını engelleyen bir durumdur. Bu kurabiye ara öğünlerde yanında limonatayla, kahveyle, bitki çayıyla beraber rahatça tüketebilecek bir tariftir" dedi.

'MİKTARINA DİKKAT EDİLMELİ'

Kurabiyenin içeriğiyle ilgili bilgi veren Güzelcan, şöyle konuştu:

"Yeşil çaylı yulaflı kurabiye içerisinde şeftali, tarçın, hindistan cevizi yağı ve öğütülmüş yulaf, siyez unu ve fındık var. Fındık, şeftali ve yeşil çayın buluşması, kan şekerinin çabuk yükselmemesine neden olur. Özellikle bu aylarda kilo vermek isteyen şeker hastalarının ara öğünlerinde tüketebileceği çok sağlıklı bir alternatiftir. Ancak, porsiyon miktarına dikkat edilmesi gerekiyor. Kurabiye miktarı ara öğünlerde maksimum 2 kurabiyeyi geçmemesi gerekiyor."

'YEŞİL ÇAY GÖBEK YAĞLARINI ERİTİYOR'

Kurabiye içerisine koyduğu yeşil çayın göbek yağlarının erimesini sağladığını ifade eden Güzelcan, şöyle devam etti: "Kurabiye içerisine yeşil çay konulmasının en önemli nedeni; yeşil çay ve yaban mersini göbek bölgesindeki yağların erimesine sebep olan çok önemli iki besindir. Yeşil çayla birlikte, yulaf ve diğer besinleri de birleştirerek, metabolizmanın biraz daha hızlanmasını sağlarız."

Kaynak: DHA