Uzmanından 'deniz tuzu' uyarısı: En çok karaciğer, böbrek ve dalakta birikiyor

Mikroplastiğin en çok deniz tuzunda bulunduğunu belirten ve zararları ile ilgili bilgi veren Uzman Diyetisyen Eda Balcı, "Verdiği zarar yıllar içinde ancak anlaşılabilir.

Mikroplastiğin en çok deniz tuzunda bulunduğunu belirten ve zararları ile ilgili bilgi veren Uzman Diyetisyen Eda Balcı, "Verdiği zarar yıllar içinde ancak anlaşılabilir. En çok karaciğer, böbrek ve dalakta birikir" diyerek olası risklere dikkat çekti.

Mikroplastikler, 5 milimetreden daha küçük, çevre kirliliğine sebep olan, çoğunlukla petrol türevi olup suda çözünmeyen, düzgün şekilli veya şekilsiz polimerik parçacıklardır. Uzmanlar, en çok deniz tuzunda bulunan mikroplastiklerin çeşitli zararları olduğunu ve sağlık problemlerini beraberinde getirdiğini söyleyerek uyarırken, Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, konuyla ilgili detaylı bilgi verdi. Balcı, "Plastik bir maddenin milyonlarca parçaya ayrılmasıyla meydana gelen bu mikroplastikler, çevreye verdiği zararların yanı sıra insan sağlığına da ciddi zararlar vermektedir. Mikroplastikler yediğimiz birçok besinde veya kullandığımız birçok eşyada bulunabildiğinden farkına varmadan bu maddeleri yiyor, içiyor ve soluyoruz" diye konuştu.

"GÖL TUZU VE KAYA TUZUNDA DA MİKROPLASTİK VAR"

Yapılan çalışmalarda gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu mikroplastiklerin deniz ürünlerinde, safra tuzunda, kişisel bakım ürünlerinde, biberonda, kozmetik ürünlerde, kağıt bardaklarda ve daha birçok besin ve eşyada olduğu tespit edildiğinin altını çizen Balcı, "Türkiye'de mikroplastikler üzerinde yapılan bir çalışmada 16 farklı marka sofra tuzu incelenmiş ve yapılan incelemeler sonucunda, sofra tuzlarında bu zararlı mikroplastiklere rastlanmıştır. İncelenen sofra tuzları, farklı su kaynaklarından elde edilmiştir. Raporda en yüksek mikroplastik partikül sayısına deniz tuzunda rastlanıldığı belirtilmiş, deniz tuzunu göl ve kaya tuzlarının takip ettiği belirtilmiştir. Raporda aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen yetişkin bir bireyin günlük alması gereken tuz miktarının 5-6 gramı geçmemesi, fakat bu miktarın Türkiye'de 15-18 gram kadar olduğu belirtilmiştir. Buna göre; Türkiye'de insanların, tuz tüketiminin daha az olduğu diğer ülkelere kıyasla çok daha fazla mikroplastiğe maruz kaldığından da bahsedilmektedir" dedi.

EN FAZLA KARACİĞER, BÖBREK VE DALAKTA BİRİKİYOR

Mikroplastiklerin en fazla karaciğer, böbrek ve dalakta biriktiği konusunda uyaran Balcı, yapılan çalışmalarda bu mikroplastiklerin vücuda zararlarından bahsedilse de asıl zararın yıllar içerisinde oluşarak farkına varılabileceğinin altını çizdi.

Mikroplastiklerin kanser gibi çok ciddi hastalıklara neden olabildiğini ifade eden Balcı, "Özellikle bazı plastiklerde kullanılan maddelerin obezite, insülin direnci, astım, doğum kusurları, üreme ve sinir sistemi bozuklukları gibi hastalıklara yol açtığı da yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Aynı zamanda Tip 7 denilen bisfenol içeren plastikler, östrojenik etkiye sahip olduğundan erkeklerde erken ergenliğe girme, meme büyümesi, pankreas bozuklukları ve tiroid bozuklukları gibi birçok hastalığa da neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Tuzlardaki bu maddeleri tüketicilerin anlamasının mümkün olmadığını belirten Balcı, "Tuzların etiketinde hangi maddelerin ne kadar miktarlarda bulunduğu üreticiler tarafından mutlaka belirtilmeli, aynı zamanda tuzun içeriğinde bu mikroplastiklerin olup olmadığı kayda geçmeli ve tuzların analizleri yapılmalı ve analiz sonuçları tüketiciler ile de paylaşılmalıdır" diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı