UZMANI UYARDI; BEL AĞRISI ŞİKAYETLERİ DAHA SIK YAŞANACAK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UZMANI UYARDI; BEL AĞRISI ŞİKAYETLERİ DAHA SIK YAŞANACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Koronavirüsle eğitimin ve işin eve taşınması kas iskelet sisteminde de birçok hastalığı beraberinde getirdi.

Koronavirüsle eğitimin ve işin eve taşınması kas iskelet sisteminde de birçok hastalığı beraberinde getirdi. Fizyoterapist Ahmet Rasim Özdemir, 'Evden çalışanların yüzde 40'ının sahada çalışanlara göre daha fazla bel ağrısı çektiğini görüyoruz. Boyun düzleşmeleri, skolyoz ve kifoz problemleri ileri vadede ise bel, boyun fıtığı gibi sorunlar daha sık görülebilir' dedi.

Koronavirüs evde geçirilen süreyle hareketsizliği de artırdı. İş ve eğitim de evlere taşınınca kas ve iskelet sisteminde de birçok sorun ortaya çıktı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden Fizyoterapi Programı Başkanı Öğr. Gör. Ahmet Rasim Özdemir, 'Bu dönemde özellikle öğrencilerin hareketsiz ve sabahtan akşama kadar masa başında olması, uygun olmayan sandalyeler, yatarak çalışma nedeniyle en çok karşılaştığımız sorun bel ağrısı oldu. Baş önde postürüyle beraber boyun kaslarımızda gerginlikle çok sık karşılaşıyoruz' diye konuştu.

BÜYÜME ÇAĞI ÇOCUKLARINDA SKOLYOZ TEHLİKESİ

Fiziksel aktivitenin yetersiz olmasının kilo artışına neden olduğunu dile getiren Özdemir, 'Bununla beraber kas zayıflıkları, eklem ağrıları ortaya çıkmaya başladı. Hareketsiz bir yaşam, kas zayıflıkları, eklem ağrıları derken fiziki olarak birçok sorunla karşılaşabiliyoruz. Bir diğer problem de omurga problemleri. Büyüme çağında olan çocuklarda skolyoz problemleri, omurga eğrilikleri karşılaştığımız bir diğer sorun' dedi.

SAHADA ÇALIŞANLAR DAHA AZ BEL AĞRISI ÇEKİYOR

Evden çalışanlar ve sağlık çalışanlarıyla birlikte yapılmış bir çalışmayı hatırlatan Özdemir, 'Bunların bel ağrıları kıyaslandığında evde kalanların yüzde 40 kadar daha fazla bel ağrısı çektiği görülmekte. Aktif olanlar hareket kabiliyeti daha fazla olanlar sahada olanların daha az bel ağrısı çektiğini görüyoruz' ifadelerini kullandı.

UZUN VADEDE BEL VE BOYUN FITIKLARININ GÖRÜLME SIKLIĞI ARTACAK

Uzun vadede boyun düzleşmeleri, skolyoz ve kifoz problemleri, ileri vadede bel fıtığı, boyun fıtığı gibi sorunların daha sık görülebileceğini vurgulayan Özdemir, 'Eklemlerdeki hareketsizlikle beraber kireçlenme problemleri de sıklıkla görülecek diye düşünüyorum' dedi.

UZMANINDAN AĞRILARI AZALTACAK İPUÇLARI

Fizyoterapist Ahmet Rasim Öztekin, hareketsizlikten kaynaklı yaşanan eklem ağrılarını azaltmak için gerekli ipuçlarını şu sözlerle anlattı:

'Saat başı 5 dakika molalarla yürüyüşler yapabiliriz. Ekran başındayken boyun ve omuz hareketleriyle 5'er dakikalık germe egzersizleri ekleyebiliriz. Sabah ve akşam 5 dakikalık esneme egzersizlerini yaparsak bu ağrılarla karşılaşmamak mümkün. Ergonomik mobilyalar da çok önemli. Sandalyenin kolçaklı ve bel destekli olması, bilgisayar ekranının göz hizasında, olması hem baş duruşunu hem de bel ağrısı problemini ortadan kaldırmamıza güzel bir imkan sağlayacaktır. Ekranlarının karşısına 'dik dur, unutma' gibi notlar yazarak bunu kendilerine sürekli hatırlatabilirler. Masa dizaynı, masanın boyu sandalyenin yüksekliği çok önemli.?

UZMANI UYARDI; BEL AĞRISI ŞİKAYETLERİ DAHA SIK YAŞANACAK
UZMANI UYARDI; BEL AĞRISI ŞİKAYETLERİ DAHA SIK YAŞANACAK
UZMANI UYARDI; BEL AĞRISI ŞİKAYETLERİ DAHA SIK YAŞANACAK
UZMANI UYARDI; BEL AĞRISI ŞİKAYETLERİ DAHA SIK YAŞANACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 58 kişi vefat etti, 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 58 kişi vefat etti, 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
Mitingde konuşma yapıp, 'Asla aşı olmayın' diyen aşı karşıtı doktor hakkında suç duyurusu
Mitingde konuşma yapıp, "Asla aşı olmayın" diyen aşı karşıtı doktor hakkında suç duyurusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Binali Yıldırım
Magazin Şener Şen Brad Pitt Taner Ölmez Yiğit Marcus Aral
Spor Burak Elmas Metin Oktay Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UZMANI UYARDI; BEL AĞRISI ŞİKAYETLERİ DAHA SIK YAŞANACAK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:05:49. #1.16#

title